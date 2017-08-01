بالأسماء… (جيش التحرير الفلسطيني) يعنى 6 عناصر قتلوا في البادية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نعت ميليشيا (جيش التحرير الفلسطيني) ستةً من عناصرها، قُتلوا في المواجهات مع تنظيم “داعش” بالقرب من التنف في البادية السورية.

وأفاد صفحة “شبكة أخبار جيش التحرير الفلسطيني” بمقتل كل من: (النقيب: محمد جمال الشهابي، الملازم شرف: عمر فياض، الملازم شرف: ابراهيم قاسم دياب، الملازم شرف: مصطفى عمر بشارة).

وأشارت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إلى مقتل ثلاثة عناصر آخرين من “جيش التحرير”، هم: “علاء شحودي”، من أبناء مخيم اليرموك، و”محمد هيثم أحمد عيسى” من أبناء مخيم السبينة، و”أحمد عطية سمارة” من أبناء مخيم السيدة زينب، والذي قتلوا في 26 آب الجاري، خلال الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعات “داعش” من جهة، وقوات النظام وميليشياته من جهة أخرى، في منطقة التنف في البادية السورية.

ووفقاً لإحصائيات فريق الرصد والتوثيق في “مجموعة العمل” فقد سقط نحو 222 قتيلاً من “جيش التحرير الفلسطيني”، قُتل معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من ريف دمشق، علماً أنّ “جيش التحرير” الذي يبلغ تعداده نحو ستة آلاف مقاتل يقاتل في أكثر من 15 موقعاً موزعة في أنحاء سوريا، منهم 3000 منخرطون في المعارك.