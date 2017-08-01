تعيين قائدٍ جديدٍ لميليشيا (فوج الجولان)

إياس العمر: كلنا شركاء

أكدت الصفحات الموالية للنظام في القنيطرة مساء اليوم الإثنين، تعيين قائدٍ جديدٍ لميلشيا (فوج الجولان)، كبرى الميلشيات التابعة للنظام في القنيطرة، وذلك عقب مقتل القائد السابق للميلشيا (مجد حيمود) منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقال الناشط عبد السلام الجولاني، إن ميلشيا (فوج الجولان) عيّنت (أحمد الصليبي) قائداً جديداً لها، وذلك بعد أكثر من شهرين على مقتل قائدها السابق.

وأشار الجولاني في حديث لـ (كلنا شركاء) إلى أن القائد الجديد هو أحد مساعدي (مجد حيمود) القائد السابق للميلشيا، والذي قتل منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي، بعملية تفجير استهدفت مقر عمليات قوات النظام في مدينة (خان أرنبة) شمال محافظة القنيطرة، مع اثنين من مرافقيه.

وأضاف بأن القائد الجديد للميلشيا يُعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس فرع الأمن العسكري/سعسع العميد (أسامة زهر الدين)، مؤكداً أن تعيينه أتى بعد تزكية من (زهر الدين)، فخلال المرحلة الماضية حدثت مجموعة من الخلافات داخل الميلشيا حول أحقية تسلم قيادة الميلشيا.