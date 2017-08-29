سوريةٌ تحتفظ بلقب (ملكة جمال العرب) للعام الثاني على التوالي

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احتفظت السورية “بيان طالب” بلقب “ملكة جمال العرب” للعام الثاني على التوالي، لتصبح أول ملكة جمالٍ تحمل اللقب لعامين متتاليين، وتصبح سوريا أول دولةٍ حاملةٍ للقب لثلاثة أعوام على التوالي.

وأفاد موقع “العربية نت” بأن المنظمة العربية الأميركية أعلنت أنها قررت تمديد فترة حمل اللقب للسورية “بيان طالب”، ليشمل عام 2017.

وكانت “طالب” قد تُوجت ملكة جمال العرب لعام 2016 في حفل أسطوري أقيم العام الماضي بولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، وبذلك تحمل بيان اللقب لعامي 2016 و2017.

ونقل الموقع عن المنتج العالمي المصري الأصل “أشرف الجمل” قوله، إن قرار المنظمة بهذا التمديد جاء نظراً لاعتزام المنظمة تنظيم مسابقة هذا العام خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بديلاً عن شهر سبتمبر/أيلول كما هو متبع من قبل، وبذلك لا يصح للفائزة القادمة أن تحمل لقب العام لمدة شهر واحد.

وبذلك تصبح السورية بيان طالب التي تبلغ من العمر (24 عاماً) هي أول ملكة تحمل اللقب لعامين متتاليين، وأيضاً تكون بذلك سوريا هي أول دولة حاملة للّقب لثلاثة أعوام على التوالي.