شركات عطور إحدى سبل (حزب الله) اللبناني لغسيل أمواله في الولايات المتحدة

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أكدت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن “حزب الله اللبناني المصنّف على قائمة الإرهاب الأمريكية، نشط في العمل داخل الولايات المتحدة لعقود، وقام عدد من أعضائه بالعديد من المهام، من بينها غسل أموال، وجمع الأموال، بالإضافة إلى عمليات مراقبة”.

وبحسب المجلة، أنشأ حزب الله شركات في الولايات المتحدة، من بينها شركات عطور، كانت تستخدم في عمليات غسل الأموال للحزب الإرهابي، على حد وصف المجلة.

وعمد الحزب أيضاً إلى عملية شراء السيارات المستعملة في الولايات المتحدة وإعادة بيعها في أفريقيا، وهي جزء من شبكة عالمية لغسل الأموال، شارك بها البنك اللبناني الكندي، حيث كان الحزب يقوم بهذه الطريقة بعملية غسل الأموال التي يتحصّل عليها من تجارة الكوكائين.

وتكشف المجلة أنه، في مطلع يونيو الماضي، أُلقي القبض على عناصر من حزب الله في نيويورك، وفي فبراير الماضي، أُلقي القبض على رجل ثالث؛ بتهمة إرسال أسلحة إلى أحد أعضاء “حزب الله” في لبنان.

وتذكر المجلة أن الجمعيات الخيرية التابعة لـ “حزب الله”؛ مثل كشافة المهدي، والمدارس الشيعية، ومؤسسة الشهداء، ما هي إلا كيانات تقدّم الأموال الخيرية لأسر مقاتلي “حزب الله”، وهي اليد الطولى للحزب داخل أي مجتمع.

ولعل واحدة من أكثر عمليات التزوير التي قام بها أفراد تابعون لـ “حزب الله” في الولايات المتحدة الأمريكية هي عملية تهريب وبيع السجائر غير الخاضعة للضريبة، حيث يُعتقد أن الحزب حصل جراء عمليات التهريب هذه على عشرات الآلاف من الدولارات، إضافة لمشاركته غي عمليات قرصنة إلكترونية.

ووفقاً لتقرير الصادر عن دائرة أبحاث “الكونغرس الأمريكي”، فإن الولايات المتحدة قامت بعمليات متابعة وفرض عقوبات على الحزب ومؤيديه، فلقد حظرت على كافة مواطنيها تقديم أي دعم مالي للحزب أو الدخول في معاملات تجارية معه، كما حظرت دخول أي شخص منتمٍ للحزب، ورحّلت كل الأفراد المرتبطين به، بحسب ما ذكرت المجلة.

وترى المجلة أن على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أن تستمر بملاحقة مصادر التمويل التابعة لـ “حزب الله”، من خلال التعاون مع وزارة الخزانة والقطاع الخاص، وفرض المزيد من الإجراءات ضد مصادر التمويل الخاصة بالحزب.