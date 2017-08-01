المحامي ميشال شماس: خالد، من التدريس إلى فرع الأمن

المحامي ميشال شماس: كلنا شركاء

حظه السيء لم يتوقف عند اعتقاله، بل أمتد إلى نسيانه في غياهب الفرع “227” المعروف باسم فرع “المنطقة” التابع لشعبة المخابرات العسكرية وهو الفرع المعروف عنه بقسوته في التعامل مع المعتقلين لديه.

تعود أحداث هذه القصة إلى أواخر عام 2014، حيث كان المدرس “خالد” القادم من مدينة دير الزور يسكن في ببيلا بريف دمشق، ويعمل مدرساً في إحدى مدراس المنطقة، ونتيجة لتردي الأوضاع الأمنية اضطر خالد مع عائلته إلى مغادرة منزلهم والنزوح إلى حيّ مساكن الزاهرة بدمشق، ولم يكن يتوقع أن يتم اعتقاله أبداً، فهو لم يكن ناشطاً ولا معارضاً، بل كان منشغلاً في التدريس في المدرسة صباحاً وإعطاء الدروس الخصوصية مساء في منزله، ومع ذلك لم يسلم من الاعتقال من قبل عناصر أمنية تابعة للفرع “227” الذين اقتحموا منزله واقتادوه إلى الفرع، حيث تم رميه في إحدى الزنازين، وبقي فيها لمدة تفوق الخمسين يوماً دون أن يسأله أحد ماذا فعل ؟ ولماذا هو موجود في الزنزانة، إلا ما كان يتعرض له من تعذيب يومي ولاسيما في كل مرة يضطر فيها لقضاء حاجته.

يقول خالد: ” أنه في اليوم الواحد والخمسين لاعتقاله، قرّر أن يسأل السجّان عن سبب اعتقاله بعد أن لمس منه تعاملاً ليّتاً، الذي استغرب بقاء “خالد” طيلة هذه الفترة دون تحقيق، ووعده أن يساعده في تسريع التحقيق معه، وفي اليوم التالي حضر السجّان إلى الزنزانة التي يوجد فيها “خالد” وأخبره أنه من المنسيين في الفرع بالغلط، مؤكداً له أنه ليس مطلوباً لفرع “المدينة”، بل لفرع “الريف”، وكان يُفترض إحالته إليه في اليوم الثاني لتوقيفه، وعندما سأله “خالد” عن سبب توقيفه، أجاب السجّان: ” أن مشكلتك بسيطة، فهي مجرد تشابه أسماء فقط، وأن ملفك سيعرض اليوم على السيد رئيس الفرع، وهناك مقترح لإحالتك فوراً إلى فرع الريف، وكلها كم يوم وتعود إلى بيتك.”

وفعلاً أحيل “خالد” في صباح اليوم التالي إلى فرع الريف الذي ظنّه بعيداً عن مكان اعتقاله، إلا أنه فوجئ أن فرع الريف يلتصق بفرع المدنية من الجهة الأخرى ولا يبعد سوى بضع خطوات عن مكان اعتقاله، حيث وصله سيراً على الأقدام مكبلاً مطمشاً. وفوراً تم وضعه في زنزانة تحت الأرض دون أن يسأله أحد ماذا فعلتْ .

في اليوم العاشر لإحالته إلى فرع “الريف” تم استدعائه الى التحقيق لأول مرة، حيث فوجئ بالمحقق يسأله عن المجموعة المسلحة التي كان ينتمي إليها، صُعق خالد لهذا السؤال وارتبك من الخوق قبل أن يستجمع نفسه ليؤكد أنه كان مشغول كلياً في عمله صباحاً في المدرسة وبعد الظهر في إعطاء دروس خصوصية، وإن مهنته كمدرس تتعارض مع ما يقوم به المسلحين، وأن تهمته هي مجرد تشابه أسماء كما أبلغوه في فرع المدينة، وهنا قام المحقق بضربه وتعذيبه بواسطة “الكرسي الألماني” لأربع مرات.

وبعد انتهاء حفلة التعذيب توجه المحقق إلى خالد بالقول ساخراً منه ” ستون يوماً يا خالد بالمعتقل وتريدني أن أخرجك بتهمة تشابه أسماء، هذا مستحيل! فلن تخرج من هذا المكان بدون تهمة، سأحولك بعد أسبوعين إلى المحكمة بتهمة “تقديم طعام للمسلحين”، حاول خالد توضيح الأمر للمحقق بأن التهمة “مو زابطة” على اعتبار أن المواد الغذائية متوفرة بكثرة في منطقة ببيلا ولا حاجة لتهريبها، لأن الدولة تسمح بإدخال المساعدات الغذائية إليها من خلال الهلال الأحمر، كون منطقة ببيلا تخضع للمصالحة. إلا أن المحقق لم يقتنع بهذا الكلام رغم تكرار الرجاء من “خالد” بأن يجعل تهمته ” التظاهر” فقط. وقاله له: “بدك ياني حطلك تهمة التظاهر حتى يطلق القاضي سراحك فوراً، أي مارح تحلم فيها”، ثم أجبره بالتوقيع والبصم على أنه كان يتعامل مع المسلحين في منطقة ببيلا ويهرّب لهم الطعام،.

وبعد أسبوعين أحيل المدرس “خالد” إلى محكمة الارهاب، وتم إيداعه سجن عدرا، بانتظار أن يأتي دوره في الاستجواب، وبعد حوالي عشرين يوماً استجوبه قاضي تحقيق محكمة الإرهاب، وأصدر مذكرة توقيف بحقه بجرم التعامل مع الإرهابيين وإمدادهم بالطعام، ثم علمتُ فيما بعد أن قاضي التحقيق قرر إحالة ملفه إلى محكمة جنايات الإرهاب لمحاكمته بجرم تمويل الإرهاب والتي تتراوح عقوبتها السجن ما بين خمس عشرة وعشرين سنة ، شأنه في ذلك شأن آلاف المعتقلين في عدرا الذين يحاكمون أمام هذه محكمة الإرهاب.

من حسن حظ “خالد” أنهم تذكروا أن يحققوا معه بعد خمسين يوماً، لكن ماذا بشأن آلاف المعتقلين المنسيين إلا من التعذيب اليومي؟ وماذا عن الذين ماتوا منهم في عتمة الزنازين دون أن يسألهم أحد ودون يعرفوا سبب اعتقالهم؟ وماذا عن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين الذين لا يُعرف مصيرهم.

إنها مأساة كبيرة تحتاج منّا إلى بذل المزيد من الجهود لأجل إنقاذهم من هذا العذاب اليومي الذي يتعرضون له.. ويجب نصرخ بأعلى أصواتنا ونستمر في الصراخ حتى يخرجوا جميعاً من هذا الجحيم.