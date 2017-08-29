إصابة قائد شبيحة المنطقة ومقتل 10 آخرين… هجومٌ مباغتٌ على 5 حواجز شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

شنت كتائب الثوار فجر اليوم الثلاثاء هجوماً مباغتاً على مواقع قوات النظام في بلدة تلدرة على الطريق الواصل بين مدينتي حماة والسلمية، موقعين 10 قتلى على الأقل من قوات النظام وميليشياته.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حماة إن كتائب الثوار انطلقت من مواقعها في محيط بلدة تقسيس بريف حماة وهاجمت حواجز النظام في محيط كتيبة تلدرة والحواجز المسؤولة عنها، موقعين عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام الذين عجزت مستشفيات مدينة السلمية عن استيعابهم.

وامتد الهجوم إلى كل من مواقع قوات النظام في حواجز ضهرة الديبة والرابية ونقطة الأمن العسكري ومداجن ظافر جنوب غرب قرية تلدرة.

ومن أبرز الذين تعرضوا لإصابات أثناء الهجوم هو العقيد محمد الكسيح قائد ميليشيا الدفاع الوطني في المنطقة، بالإضافة إلى نحو 15 عنصراً من الميليشيات التي يقودها بينهم علي ناصر حيدر، قائد السرية الاولى اقتحام، بحسب مراسلنا زيد العمر.

مصادر موالية بدورها أكدت مقتل كل من “مخلص الحسن، وحازم السطوف، وعمار الملوحي، ومحمد رستم” من عناصر الفوج 333 في قوات النظام.

كما اعترف موالو النظام بمقتل ثلاثةٍ من ميليشيا الدفاع الوطني “الشبيحة” خلال الهجوم وهم ” وعمار التناخي، وبشار العكش”، إضافة إلى القيادي “ضيغم فواز”.

وأفاد مراسلنا أن كتائب الثوار استولت على دبابة وكميات من الأسلحة والذخائر خلال الهجوم، قبل أن تنسحب من المواقع التي تقدموا إليها خلال العملية.