التايمز: الجثث تملأ الرقة وأهلها يأكلون الأعشاب

كلنا شركاء: رصد

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا عن وضع السكان المدنيين في مدينة الرقة المحاصرة، قائلا إنهم يأكلون الأعشاب، ولا يهتم أحد بالجثث الملقاة في كل مكان.

ويقول التقرير “في الموت الجميع متساو، فالجثث المتعفنة للضحايا التي قتلها تنظيم الدولة ملقاة إلى جانب جثث مقاتليه الذين ماتوا بسبب الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وهي ملقاة في الشوارع؛ بسبب كثافة القتال لاستعادة آخر معقل للتنظيم في سوريا، ومن الخطورة بمكان المغامرة والخروج من البيت لسحبها من الشوارع”.

ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن معركة الرقة، التي يدافع عنها التنظيم بقوة ومهارة ضد قوة نصف مدربة وغير نظامية، مكونة من مليشيات مسلحة، أصبحت من أبشع المعارك في سلسلة من حروب المدن التي شهدتها المنطقة هذا الصيف.

وتنقل الصحيفة عن ناشط منذ بداية الثورة السورية وظل في المدينة يكتب عن وضعها تحت اسم مستعار “تيم رمضان”، قوله إن أحدا لم يعد يجمع الجثث “أصبح منظر الجثث عاديا، إلى درجة أننا لم نعد نلاحظها”، وأضاف: “ما يلفت نظري أكثر هو رؤية شجرة أو نبتة لا تزال واقفة في الشارع”.

ويلفت التقرير إلى أن عدد المدنيين الذين قتلوا بسبب القصف الجوي مرتفع بمقاييس الحرب، حيث قتل 700 شخص في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب المنظمة التي تقوم من لندن برصد الضحايا المدنيين “إيروورز”، حيث تحدث رمضان عن سبب الزيادة في عدد القتلى قائلا إنه نابع من تجمع الناس الفارين من جبهة قتال إلى أخرى في مكان واحد، مشيرا إلى أنه نظرا لعدم توفر الطعام، فإن الناجين من الغارات أصبحوا يبحثون بين الفضلات عما يأكلونه.

ويقول رمضان: “منذ 34 يوما لم يعد لدينا دواء، وانتهى الطعام منذ عشرة أيام”، ويضيف: “نقوم بصناعة حساء من الأعشاب التي نجمعها من الشوارع، أو نقوم بغلي ورق الأشجار، وخلطها بالخبز اليابس؛ ليكون لها مذاق”.

وتنوه الصحيفة إلى أن معركة استعادة الرقة دخلت شهرها الثالث دون وجود أي إشارة إلى موعد نهايتها، لافتة إلى أن الطيران الأمريكي أو البريطاني لا يدعمان جيشا نظاميا، كما في حالة الموصل، بل مجموعة من المليشيات التي يقودها مقاتلون من قوات حماية الشعب الكردية ومقاتلون من العشائر.

ويبين الكاتب أن قوات الحماية تعد فرعا سوريا لحزب العمال الكردستاني التركي (بي كا كا) المصنف منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن التنظيم خطط بدقة للدفاع عن المدينة، التي خسر حتى الآن نصفها.

وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه تم تصوير الرقة بأنها مدينة صحراوية صغيرة، وليست مهمة إلا لأنها أول مدينة يسيطر عليها التنظيم، لكنها تظل مدينة تاريخية، حيث نقل الخليفة العباسي هارون الرشيد عاصمته إليها، وكانت قبل الثورة معروفة بالتفكير الحر، رغم كونها مركز القبائل العربية في وادي الفرات.

في السياق، نشرت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” الناطقة بالألمانية قبل أيام تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أوضاع أهالي الرقة في ظل القصف المكثف من قبل قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وكانت الأمم المتحدة دعت الخميس إلى هدنة إنسانية للسماح لنحو 20 ألف مدني محاصرين بالرقة بالخروج منها وحثت التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية التي أسقطت مئات الضحايا.

وقال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا للصحفيين في جنيف “يتعين عدم مهاجمة المراكب في نهر الفرات. يجب عدم المغامرة بتعريض الفارين لغارات جوية لدى خروجهم”، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف “الوقت الحالي هو وقت التفكير فيما هو ممكن.. هدنات أو أشياء أخرى يمكن أن تسهل هروب المدنيين، ونحن نعلم أن مقاتلي داعش يبذلون قصارى جهدهم لإبقائهم في المكان”.

وكانت الأيام الماضية شهدت مجازر مروّعة بحق المدنيين القاطنين في الرقة، ووثق ناشطوها مقتل ما لا يقل عن 200 مدنياً خلال الأيام العشرة الماضية.