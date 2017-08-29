قافلة مقاتلي (داعش) المغادرة من لبنان تصل دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الثلاثاء عن وصول قافلة تقل مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم من لبنان والقلمون الغربي، إلى نقطة تبادل في البادية السورية شرق مدينة السخنة، حيث سينتقلون منها إلى مدينة البوكمال.

وذكر “الإعلام الحربي” الخاص بالحزب أن القافلة وصلت إلى محيط بلدة حميمة قرب الحدود الادارية لدير الزور وأن العملية مستمرة بشكل طبيعي.

وكانت القافلة المكونة من حافلات وسيارات الإسعاف غادرت صباح أمس الاثنين الحدود اللبنانية السورية، برفقة قوات النظام بموجب وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم أمس الأول الأحد.