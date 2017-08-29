معتقلو حمص يطالبون إدارة سجنها المركزي بسجينٍ تمّ اختطافه

أسامة أبو زيد: كلنا شركاء

أغلق سجناء سجن حمص المركزي الأبواب على أنفسهم داخل السجن عصر الأمس الإثنين، على خلفية اعتقال إدارة السجن لسجين من محافظة جبلة تم طلبه إلى الإدارة ومن ثم اختفائه من السجن.

وذكر أحد السجناء لـ “كلنا شركاء” أن هذه الحالة ليست الأولى التي يتم فيها اختطاف أحد السجناء داخل السجن ويختفي بعدها، فكان هناك اختفاء لأربعة مساجين سابقين لم يعرف عنهم شيء حتى اليوم.

وقال السجين “إن المسجون المولود في محافظة جبلة قد لازم هذا السجن لأكثر من خمسة أعوام، ويوم أمس ذهب ليسدد ما عليه دفعه من نقود للشؤون داخل السجن فتم خطفه بدايةً ووضعه في الأمانات، ومن ثم انقطعت أخباره عنا باقي المساجين، الأمر الذي خلق بلبلةً كبيرةً داخل السجن جعلت كل المساجين تغلق الأبواب، وتطالب بالسجين المفقود.

ورجح السجين أنه لا يمكن إطلاق سراح مسجون بهذه الطريقة وإنما هي عملية خطف إما لتصفية السجين أو لتحويله لأحد الأفرع الأمنية.

وأفاد مصدر من داخل السجن أن السجناء قد شكلوا وفداً اجتمع مع إدارة السجن التي وعدت بإعادة السجين إليهم، مقابل إيقاف أعمال الشغب داخل السجن خلال أيام قليلة.

ويشار إلى أن حالة من الهدوء تسود سجن حمص المركزي بعد الوعود التي قطعتها على نفسها إدارة السجن، والمساجين بانتظار تحسين أوضاعهم وإعادة زميلهم المخطوف لهم.

ويبلغ عدد السجناء داخل سجن حمص المركزي نحو 4000 سجين، أكثر من 1000 معتقل منهم تم اعتقاله على خلفية أحداث الثورة السورية منذ سنوات وحتى اليوم.