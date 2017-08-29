لؤي حسين: الذي انتصر في سوريا هو السلاح

لؤي حسين: فيسبوك

قال بالأمس السيد روبيرت فورد، السفير الأميركي الأخير في سوريا: “الحرب تتلاشى شيئاً فشيئاً. لقد فاز الأسد وسيبقى (في السلطة)، وربما لن يخضع أبداً للمساءلة. وإيران سوف تبقى في سوريا. هذا هو الواقع الجديد الذي يجب أن نقبله، وليس هناك الكثير لنقوم به حيال ذلك”.

لم آتي بهذا الاقتباس لينبسط فلان أو يزعل فلان، بل للقول إن أغلب الحروب تنتهي بمنتصرين، والسيد فورد وغيره دفعوا الأمور لتكون حربا، أي صراعا بالسلاح، وتم تعشيم الناس أنه باستخدام السلاح يمكنهم إسقاط النظام، وأنهم بتطييف الصراع وجعله ضد العلويين والشيعة سيستطيعون استنهاض دول الخليج، من دون أن يقال لهم أن السلاح هو السبيل الرئيسي لانتصار النظام. وهذا ما قلته للسيد فورد شخصيا عندما كان ما يزال في دمشق.

الذي انتصر في سوريا هو السلاح، نعم السلاح فقط، أي العنف. كائنا من كان سينتصر من الأطراف ستكون نفس النتيجة، أن السلاح هو المنتصر وليس الحق إطلاقا. وهذا ما كتبته في ٢٠١١ قبل وبعد خروج المظاهرات. وهذه الأمور لا تحتاج إلى شطارة بل تحتاج لأخذ العِبَر من تجارب الشعوب الأخرى، من دون اعتبرا أنه ما ينطبق على البلدان الأخرى ينطبق على سوريا.

الجملة المهمة في كلام فور هي : “هذا هو الواقع الجديد الذي يجب أن نقبله”. وأن نقبله لا يعني أن نخضع له أو نقدره أو نحترمه، بل أن نتعامل معه كواقع راسخ علينا العمل على تغييره بالوسائل غير العنفية.

على الجميع أن يقبل أننا بحاجة لثورة للنهوض بالبلاد وليس “ثورة ضد بشار الأسد”.