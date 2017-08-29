تشييع 30 قتيلاً في حمص و(داعش) يعلن قتل 50 في الرقة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

شهدت مدينة حمص اليوم الثلاثاء تشييع 30 قتيلاً من قوات النظام، قالت وسائل إعلامٍ مواليةٍ إنهم لقوا مصرعهم في وقتٍ سابقٍ في بادية تدمر بمعارك ضد تنظيم “داعش” تزامناً مع إعلان التنظيم عن مقتل 50 عنصراً آخرين في ريف الرقة.

ولم توضح المصادر الموالية التي بثت خبر التشييع تاريخ مقتل جنود النظام الثلاثين، إلا أن حي الزهراء شهد عدة مرات مواكب تشييعٍ مماثلة قبل أشهر كانوا لجنود النظام الذين دفنهم تنظيم “داعش” في مقابر جماعية إبان سيطرته على معظم مساحة ريف حمص الشرقي خلال العامين الماضيين.

في الأثناء، أعلن تنظيم “داعش” اليوم عن شنه هجوما مباغتاً على مواقع قوات النظام أمس الاثنين في ريف الرقة الجنوبي.

وقال التنظيم في بيانٍ له إن جنوده هاجموا مواقع النظام قرب قرية “غانم العلي” جنوب شرقي الرقة، مؤكداً مقتل 50 عنصراً وإلقائه القبض على عنصرٍ آخر.

كما أسفر الهجوم عن تدمير ثلاث سيارات رباعية الدفع، واستيلاء التنظيم على دبابة وكمية من الأسلحة والذخائر، بحسب بيان التنظيم.

من جانبها، أكدت مصادر موالية مصرع ضابطٍ برتبة مقدم ويدعى “رازي علي لوحو” خلال الهجوم المذكور، وكان “لوحو” يقود عمليات ميليشيا النمر في المنطقة، وينحدر من قرية بيت لوحو بريف مدينة جبلة.