(قسد) تكشف غاية الوجود الروسي في عفرين

رزان العمر: كلنا شركاء

أصدرت القيادة العامة لوحدات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، أهم تشكيلات (قسد)؛ بياناً تبرر فيه سبب الانتشار الروسي في محيط منطقة عفرين وفي القرى التي تسيطر عليها.

وقال البيان الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء إن هذا الانتشار جاء بناء على اتفاق مبرم بين وحدات حماية الشعب وجيش الثوار من جهة والقوات الروسية المتواجدة في المنطقة من جهة ثانية.

ويقضي الاتفاق بأن يقوم المراقبون العسكريون الروس بالانتشار في عدة نقاط في عفرين والشهباء لأجل القيام بأعمال المراقبة.

وتابعت وحدات (ب ي د) بأن مهمة المراقبين العسكريين المنتشرين إلى جانب مقاتليها ستكون توفير الحماية الأمنية في كل من مقاطعتي عفرين والشهباء.