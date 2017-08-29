مقتل العقيد (رزق ديوب) جنوب الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت جبلة الساحلية اليوم الثلاثاء (29 آب/أغسطس) اثنين من ضباط قوات النظام، لقيا مصرعهما في المواجهات مع تنظيم “داعش” بريف الرقة الجنوبي.

وأفادت صفحة “شبكة أخبار جبلة” الموالية، بمقتل العقيد “رزق ديوب”، ابن ناحية الدالية بريف جبلة، والمقدم “الرازي علي لوحو” (سموئل)، والذي ينحدر من قرية بيت لوحو التابعة لناحية القطيلبية بريف جبلة، والذي يقود عمليات ميليشيا (النمر) في ريف الرقة الجنوبي، وذلك خلال مشاركتهما في العمليات العسكرية لفتح الطريق إلى دير الزور.

ومن جانبه، أعلن تنظيم “داعش” عن شنه هجوماً مباغتاً على مواقع قوات النظام أمس الإثنين في ريف الرقة الجنوبي، وأفاد بيان للتنظيم بأن جنوده هاجموا مواقع النظام قرب قرية “غانم العلي” جنوب شرقي الرقة، مؤكداً مقتل 50 عنصراً وإلقائه القبض على عنصرٍ آخر.

كما أسفر الهجوم عن تدمير ثلاث سيارات رباعية الدفع، واستيلاء التنظيم على دبابة وكمية من الأسلحة والذخائر، بحسب بيان التنظيم.