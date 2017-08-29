قوات النظام تسيطر على 5 قرى في ريفي حماة وحمص الشرقيين

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الثلاثاء (29 آب/أغسطس)، سيطرتها على 5 قرى في ريفي حماة وحمص الشرقيين، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام وميليشياته ضيّقت الخناق على مسلحي تنظيم “داعش” المحاصرين في ريفي حماة وحمص الشرقيين، وسيطرت على بلدة “الطيبة” وعلى عدد من النقاط المطلة على تلال “ابو حكفة” شرق تل العلباوي في ريف حماة الشرقي.

كما سيطرت على بلدات “هداج” و”رسم زينب” و”طهماز” و”بير غزالة” قرب سهل الصوانة شمال شرق حمص، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”.

وكانت قوات النظام وميليشياته قد سيطرت أمس الإثنين على مواقع لتنظيم “داعش” على الطريق الواصل بين مدينة السخنة ومدينة دير الزور، في ريف حمص الشرقي، وباتت تبعد مسافة 66كم عن مدينة دير الزور التي تسعى جاهدة للوصول إليها وفك الحصار عن عناصرها هناك.