قتلى لقوات النظام خلال محاولتها اقتحام (عين ترما)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قُتل خمسة عناصر من قوات النظام، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء (29 آب/أغسطس)، خلال تصدي كتائب الثوار، لمحاولة تلك القوات اقتحام الغوطة الشرقية من جهة بلدة عين ترما.

وأفاد ناشطون بأن قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام حاولت اليوم التقدم على جبهة بلدة عين ترما من جهة الكازية، بعد تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف، فقد استهدفت المنطقة بعشرات الصواريخ أرض-أرض من نوع “فيل”، وعدة خراطيم TNT.

وأعلن فيلق الرحمن في بيان نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، صد محاولة اقتحام قوات الفرقة الرابعة مترافقة بعدد كبير من المدرعات والقصف الشديد على جبهة بلدة عين ترما، وقتل خمسة عناصر إثر استهداف طريق انسحابهم بمدفع محلي الصنع، بعد فشلهم في اقتحام البلدة.

ووثق الدفاع المدني في ريف دمشق، مقتل “عدنان رمضان دندل” من أبناء بلدة دير سلمان جراء القصف المدفعي الذي استهدف مدينة عربين ظهر اليوم.