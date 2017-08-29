اعتداءٌ يطال مستشفىً جنوب دمشق ومطالب بمحاكمة المعتدين

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أدانت “الهيئة الطبية العامة لجنوب العاصمة دمشق”، استخدام القوة العسكرية ضد المؤسسات الطبية، وطالبت بمحاكمة المعتدين على مستشفى “شهيد المحراب” في بلدة يلدا.

وأفاد بيان للهيئة نشرته اليوم الثلاثاء (29 آب/أغسطس) على صفحتها في “فيسبوك”، بأنه في تمام الساعة 12 من مساء يوم أمس الإثنين، تعرض مستشفى “شهيد المحراب” في بلدة يلدا لاعتداء مسلح من قبل عناصر “فرقة دمشق” التابعة لـ “الجيش الأول” (شهداء الإسلام سابقا).

وأشار البيان إلى أنه تم الاعتداء بأكثر من 25 مسلحاً بعتادهم الكامل مع وجود قائد الفصيل، وتم إغلاق مداخل المستشفى وتطويقها وإشهار السلاح بوجه موظفي المستشفى وترويع المرضى واستخدام أسوأ الألفاظ النابية بحق الأطباء والممرضين، بحسب البيان.

وأكدت الهيئة الطبية في بيانها إدانتها هذا الاعتداء واستخدام القوة العسكرية ضد المؤسسات الطبية وترويع المرضى والكادر الطبي.

ودعت كافة الفصائل العسكرية لتحمل مسؤولياتها في حماية المنشئات الطبية، وطالبت بتسليم المعتدين للمحكمة العامة لجنوب العاصمة دمشق.