مجلس محافظة إدلب يدعو الفصائل إلى عدم التدخل بالحياة المدنية

زيد المحمود: كلنا شركاء

دعا مجلس محافظة إدلب الحرة، الفصائل العسكرية إلى عدم التدخل بالحياة المدنية، “حفاظاً على المصلحة العامة لمحافظة إدلب والشمال السوري”.

وأشار المجلس في بيانٍ نشره أمس الإثنين، إلى أنه “عمل منذ بداية تشكيله في عام 2013 على خدمة الأهالي في المحافظة بالإمكانيات المتوفرة، معتمداً في عمله مبدأ الحوكمة في الإدارة دون أن يكون له أيّ علاقة أو تبعية لأية جهة عسكرية”.

وأكد أن “المجلس جسم إداري وثوري منتخب من المجالس المحلية في المحافظة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري”. مشيراً إلى أنه سيستمر في عمله ويسعى جاهداً لتطوير عمل المديريات والمؤسسات الخدمية القائمة، وتأمين احتياجات الأهالي في المحافظة بمختلف القطاعات، وذلك عن طريق المجالس المحلية مستمدّاً قوته من الحاضنة الشعبية.

وأضاف “نهيب بكافة الفصائل العسكرية عموماً عدم التدخل بالحياة المدنية وبالمجالس المحلية وبمجلس محافظة إدلب والمنظمات المدنية، حفاظًا على المصلحة العامة لمحافظة إدلب والشمال السوري”.

ولفت المجلس في بيانه إلى أنه “غير معني بأي إدارة مدنية أو مجالس محلية لم تشكل وفق تصميم مجلس المحافظة ومديرية المجالس”.