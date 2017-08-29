اغتيال قياديٍ في (الزنكي) شمال إدلب

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

قضى قياديٌ في “حركة نور الدين الزنكي”، وأصيب عناصر آخرون من الحركة بجروح، اليوم الثلاثاء (29 آب/أغسطس)، إثر انفجار عبوة ناسفة في ريف إدلب الشمالي.

وانفجرت مساء اليوم عبوة ناسفة كانت مزروعة على حافة الطريق الواصل بين بلدتي تلعادة وحزرة في ريف إدلب الشمال بالقرب من الحدود السورية التركية، لدى مرور سيارة قائد كتيبة تلعادة والملقب بـ “السيد برشة”، التابعة لحركة نور الدين الزنكي، ما أدى إلى مقتله.

وكما تسبب انفجار العبوة النّاسفة بوقوع إصابات بين صفوف العناصر الذين كانوا برفقته، وأضرار كبيرة في السّيارة التي كانت تقلّهم، ونقلت عناصر الدّفاع المدني المصابين إلى مشافي قريبة من أجل تلقي العلاج.

وفي شأن منفصل، سقطت عدّة قذائف هاون على محيط مخيمات النّازحين في بلدة أطمة الحدودية مع تركيا، وتسببت بسقوط جرحى ومن بينهم امرأة وطفل.

وقال مدير تجمّع مخيم أطمة “محمد حاج عبد الله” في تصريح لـ (كلنا شركاء): “لقد سقطت ثلاث قذائف هاون بالقرب من مخيم أطمة، وتسببت بجرح امرأة وطفلين كانوا على أطراف المخيم، وتم نقلهم إلى المركز الصحي في المخيم، وجراحهم بسيطة، ومصدر القذائف منطقة عفرين التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية”.

وشهد المخفر التّركي حالة استنفار بعد سقوط القذائف، كما شهدت المنطقة حركة لمدرعات المخفر التركي، وحسب مصادر ميدانية في المنطقة كان مصدر القذائف التي استهدفت أطمة هي منطقة “دير بلّوط” التابعة لمنطقة عفرين.