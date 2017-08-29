سقط من الطابق السابع… مقتل طبيبٍ بظروفٍ غامضةٍ في اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

قضى طبيب العصبية “حسن علي حيدر”، اليوم الثلاثاء (29 آب/أغسطس)، إثر سقوطه من الطابق السابع في مستشفى تشرين الجامعي باللاذقية، ونفى موالون أن تكون الحادثة انتحاراً، مؤكدين أنها جريمة قتل.

ونعى الدكتور “عصام الدالي” رئيس جامعة طرطوس، الطبيب “حيدر”، وقال في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في “فيسبوك”: “سقط صباح اليوم طبيب العصبية حسن حيدر البالغ من العمر 27 عاماً من الطابق السابع في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية، وتوفي على الفور عقب ارتطامه بالأرض”.

وأشار “الدالي” إلى أن “التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء سقوطه”.

وأوضح أن الطبيب “حيدر” كان “على وشك أن ينهي اختصاصه في الطب البشري في مشفى تشرين الجامعي بعد أن أمضى 4 سنوات، وكل من التقاه وتعامل معه يشهد بإنسانيته كطبيب وبحسن تعامله”.

ونقلت صفحة “اللاذقية شيكاغو” الموالية عن أسره الطبيب “حسن حيدر” قولها إن أي محاولة لجعل حادثة مقتل “حسن” هي حادثة انتحار منفية قولاً واحدا.

وأشار المصدر إلى أن فرع الأمن الجنائي في بمدينة اللاذقية اعتقل طبيبتين من طلاب الماجستير من مستشفى تشرين الجامعي، يُشك ومشتبه بضلوعهما بجريمة قتل الطبيب “حسن علي حيدر”.

وأكدت الصفحة الموالية أن ما حدث للطبيب “حيدر” هي جريمة قتل وغدر، وقالت “أبناؤنا إن لم يستشهدوا على الجبهات يغدر بهم في المستشفيات والطرقات، أي قدر هذا وإلى متى هذا الفساد، ومن الذي سوف ينهي هذا الفساد، فلننتظر إما تحرك عاجل لإنهاء الفساد أو سوف تتجه الأمور بالبلد إلى الهاوية”.