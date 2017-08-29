قتلى من الثوار خلال صد هجومٍ لـ (جيش خالد) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى خمسةٌ من الثوار مساء اليوم الثلاثاء (29 آب/أغسطس)، بهجومٍ لجيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) على مواقع كتائب الثوار في بلدة (مساكن جلين) غرب درعا.

وقال الناشط أحمد الديري إن خمسة من الثوار قتلوا بهجوم مباغت لجيش خالد على الحاجز الرباعي في بلدة (مساكن جلين)، وهم: (أدهم الحمدان ـ عبد الله الحمدان ـ حامد الحمدان ـ حمزة الحمدان ـ محمد الديري)، وجميعهم من مدينة (الشيخ مسكين) شمال درعا، بينهم ثلاثة أشقاء.

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن كتائب الثوار تمكنت من التصدي لهجوم جيش خالد واستعادت السيطرة على الحاجز الرباعي والنقاط المحيطة به، كما تمكنت من قتل عدد من عناصر الجيش.

وأشار إلى أن هجوم جيش خالد أتى عقب معارك شهدها يوم أمس بين كتائب الثوار وجيش خالد، أسفرت عن مقتل 11 من الثوار وإصابة أكثر من 30 آخرين.