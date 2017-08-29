مقتل قائد (مجلس منبج العسكري) في الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من الميليشيات الكردية، يوم الثلاثاء (29 آب/أغسطس)، قائد مجلس منبج العسكري، المنضوي تحت راية ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، على يد تنظيم “داعش” في مدينة الرقة.

وأفادت المصادر بمقتل قائد مجلس منبج العسكري “عدنان أبو أمجد”، نتيجة إصابته بطلقة قناص في سوق الهال في مدينة الرقة.

ونعى الإعلامي “مصطفى عبدي” “أبو أمجد” في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”، قال فيها: “عدنان أبو أمجد أحد ابطال معركة كوباني، وقائد معركة تحرير منبج ورئيس مجلسها العسكري، والذي لم يغب عن أي من حملات التحرير يلتحق برفيق دربه القائد الشهيد فيصل أبو ليلى، أثناء مشاركته في معركة تحرير الرقة”.

وتشهد مدينة الرقة معارك عنيفة بين تنظيم “داعش” والميليشيات المشاركة في حملة (غضب الفرات)، في محاولة من الأخيرة للسيطرة على المدينة بعد ان حاصرتها من كافة الجهات.

وأفاد ناشطون بأن تنظيم “داعش” شنّ اليوم هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيات الكردية في حي المنصور بمدينة الرقة، أسفر عن استعادته عدة نقاط في الحي ومقتل وجرح العشرات من الميليشيات.

وكانت قد أعلنت الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات)، يوم الإثنين 28 آب/أغسطس، سيطرتها على حي المنصور شرقي مدينة الرقة، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأكدت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش” مقتل وجرح 15 عنصراً من الميليشيات الكردية بغارة أمريكية بالخطأ على حي الحرامية في الرقة.