نيويورك تايمز: (حزب) الله ذراع إيران فى سعيها لسيادة الشرق الأوسط

كلنا شركاء: نيويورك تايمز- ترجمة أزد

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن حزب الله، لثلاثة عقود حافظ على تركيزه الوحيد كمجموعة عسكرية لبنانية تحارب إسرائيل، لكن مع تغير الشرق الأوسط باندلاع نزاعات ليست على علاقة بإسرائيل تغيرت كذلك أولويات حزب الله.

وأضافت الصحيفة – فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد – أن حزب الله، وسع من نطاق عملياته بسرعة بإرسال جحافل من مقاتليه إلى سوريا وعشرات المدربين العسكريين إلى العراق وبدعمه للانقلابيين فى اليمن، كما ساعد فى تنظيم مجموعة من المقاتلين المسلحين من أفغانستان الذين يمكنهم القتال فى أى مكان تقريبا.

وأشارت إلى أن نتيجة ذلك أن حزب الله، لم يصبح فقط قوة فى حد ذاته، لكنه بات أحد أهم أدوات إيران – الراعى الأول له – فى سعيها الحثيث إلى السيادة بالشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة، إن حزب الله، منخرط فى كل قتال تقريبا يهم إيران، والأهم أنه ساعد فى تجنيد وتدريب وتسليح طيف من المليشيات المسلحة الجديدة التى تخدم أيضا أجندة إيران فى المنطقة.

وذكرت الصحيفة، أن حزب الله، الذى تم تأسيسه بتوجيه من طهران فى 1980 كقوة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى لجنوب لبنان، أصبح نموذجا لشكل المليشيا التى تدعمها إيران فى المنطقة، حيث تطور ليكون ذراعا للحرس الثورى الإيرانى فأصبح النسيج الذى يربط الشبكة المتنامية من المليشيات القوية.

ولفتت إلى أن شهورا من المقابلات الصحفية مع مسؤولين ومقاتلين وقادة ومحللين من 9 دول ومع أعضاء من حزب الله نفسه، سلطت الضوء على منظمة لديها قوة وامتداد جديدان لم يتم الاعتراف بهما على نطاق واسع بعد، بينما يعتمد عليهم قادة إيران بشكل متزايد للسعى وراء أهدافهم.

وقالت الصحيفة، إن إيران، وحزب الله، يجاملان بعضهما، فكلاهما قوة شيعية فى جزء من العالم أغلبيته من المسلمين السنة، وبالنسبة لإيران الفارسية فإن حزب الله ليس فقط قوة عسكرية لكن قادته ومقاتليه الذين يتحدثون اللغة العربية يمكنهم العمل بسهولة فى العالم العربى.

أما بالنسبة لحزب الله، فإن التحالف مع إيران يعنى المال لتسيير شبكة الخدمات الاجتماعية الموسعة فى لبنان من مدارس ومستشفيات وقوات الكشافة، فضلا عن الأسلحة والتكنولوجيا وأجور عشرات من المقاتلين فى صفوفه.

وخلال السنوات الأخيرة، ركز معظم العالم على الإرهابيين الذين يسافرون إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش، مع انتباه أقل تجاه إيران التى أطلقت عملياتها الخاصة من التجنيد والتدريب ونشر المقاتلين، وهى جهود جوهرها حزب الله الذى تولى أدوارا أكثر بروزا فى مهام كانت موكلة مسبقا للحرس الثورى الإيرانى الذى ساعد فى تشكيل حزب الله نفسه.

وشددت الصحيفة على أن الشبكة التى ساعد حزب الله فى بنائها غيرت النزاعات فى الشرق الأوسط، بداية من سوريا حيث لعب دورا كبيرا فى دعم الرئيس بشار الأسد حليف إيران، وإلى العراق حيث يقاتلون تنظيم “داعش” ويروجون لمصالح إيران، وحتى اليمن حيث يدعمون الانقلابيين بالعاصمة صنعاء فى مواجهة السعودية ، خصم إيران فى المنطقة.

ولفتت إلى أن الكثيرين يتساءلون: ماذا سيفعل العشرات من المقاتلين المحترفين الذين نشرهم حزب الله بعد أن تهدأ الحروب فى سوريا والعراق، مشيرة إلى أن قادة حزب الله قالوا إنه يمكن نشرهم فى الحروب المستقبلية ضد إسرائيل، لكن نفوذ طهران المتنامى جعل إيران وحلفاءها هدفا لجهود عسكرية ودبلوماسية من قبل عدد من الدول التى تصنف حزب الله منظمة إرهابية.

وبالنسبة لحزب الله، فإن توسعه فى المنطقة له تكلفته أيضا، حيث تكبد خسائر ثقيلة فى الحرب المستعرة بسوريا بجانب نمو التزاماته المالية بشكل مستمر تجاه عائلات القتلى المتزايدين فى صفوفه ورعاية المصابين والعمل على استمرار الخدمات الاجتماعية فى المناطق التى يسيطر عليها فى لبنان.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الحرب والعمليات الدولية الأخرى ترفع التكلفة على حزب الله فى وقت تستهدف فيه الولايات المتحدة آليات تمويل المجموعة بعقوبات مالية، إضافة إلى أن نجاحه فى الانخراط بحروب المنطقة جعل له المزيد من الأعداء، وكلما يكبر الحزب كلما يريدون تدميره.

وأشارت إلى أن قادة حزب الله اعترفوا بأن معظم ميزانيتهم تأتى نقدا من إيران، لكن المقيمين فى مجتمعات حزب الله بلبنان يقولون إنهم شعروا بوخزة خلال الشهور الماضية، حيث بات المال أقل فى اقتصاد الحزب بسبب تخفيض الإنفاق.