محمد خليفة: أوهام النصر تخامر بشار الأسد.. وفي خطابه الأخير ظهر كزعيم عصابة لا رئيس دولة!

محمد خليفة: مجلة الشراع

بعد ثلاثة شهور من كارثة حزيران/يونيو 1967, وبالتحديد في شهر أيلول/سبتمبر افتتح رئيس الدولة نورالدين الأتاسي معرض دمشق الدولي وألقى كلمة مكتوبة قال فيها حرفياً: إن افتتاح معرض دمشق الدولي في موعده الدوري من كل سنة لهو أوضح دليل على أن العدوان الاسرائيلي والمؤامرة الانغلو -ساكسونية قد فشلا, لأن الهدف كان إسقاط نظامنا القومي التقدمي, وما دام نظامنا قوياً ثابتاً فالعدوان فشل!.

طبعاً لم يكلف الرئيس خاطره بإظهار الأسف لخسارة جزء عزيز من أرض سورية.. الجولان وكأنه لا يستحق الذكر!

مثل هذا الخطاب الأيديولوجي كرره الرئيس حافظ الأسد أيضاً في مناسبات كثيرة, لعل أهمها بعد هزيمته الفاضحة أمام إسرائيل عام 1982 ومجزرة حماة العام نفسه, وادعى أن عدوان إسرائيل ومؤامرة الإخوان المسلمين ضده هما وجهان لعدوان واحد, وأكد أن صمود النظام هو انتصار عليهما!

وها هو بشار يكرر المقولة المحنطة, في خطابه أمام مؤتمر المغتربين, الأحد الماضي (20 آب/أغسطس), حيث ألقى كلمة اتسمت بالتبجح بانتصاره والشماتة بهزيمة المعارضة, والدول الداعمة لها, ووصف المعارضة بالحثالة والعمالة, واتهمها بالخيانة والعبودية لأعداء سورية, وتنفيذ أوامرها, ورفض الاعتراف بها كجماعة سياسية, وتوعدهم بسوء العاقبة.

والذين سمعوا الخطاب لفتهم أن الأسد لم يكن متطرفاً ومتبجحاً وهجومياً منذ بداية الثورة كما هو اليوم, لا تجاه خصومه الداخليين فقط, بل كان عدائياً تجاه العالم كله باستثناء حليفيه الايراني والروسي, وخاطب العالم بالطريقة التخوينية والاستعلائية نفسها, واتهم الجميع عرباً وغرباً وجيراناً (تركيا تحديداً) بالتآمر عليه.

هذا الخطاب الأيديولوجي يعكس قناعته بأنه حسم الحرب, وأحرز نصراً تاريخياً أعظم من نصر أبيه على معارضيه وشعبه بعد مجزرة حماة 1982, وهي قناعة ترجمتها تصريحاته وتصرفاته في الشهور الأخيرة. فهو تارة يخرج من مخبئه بلا حراسة (ظاهرة) ويمشي على قدميه الى الأسواق ويختلط بالمواطنين ضاحكاً واثقاً من نفسه, وتارة يبالغ في مغزى افتتاح معرض دمشق الدولي بعد خمس سنوات من الاغلاق, ويحاول الإيحاء بأنه علامة على نهاية الأزمة وتعافي الاقتصاد وبداية إعادة البناء. وتارة ثالثة يرى في استقبال وفد من الفنانات المصريات أو النقابيين التونسيين علامة على أن العالم عاد إليه ليعتذر له, ويرى في أي تصريح لمسؤول أوروبي دليلاً على ندم أوروبا على مواقفها السابقة منه, ويزعم أنه بات قادراً على فرض شروطه السياسية مقابل للتنسيق الأمني معهم.

والجدير بالذكر أن بشار تأهب منذ أن استعاد الروس حلب نهاية العام الماضي لإعلان الانتصار, وأمر بإعداد العدة ليزور حلب ويشارك المسيحيين احتفالاتهم بالميلاد ورأس السنة في كنيسة اللاتين في محلة العزيزية, ولكن الروس منعوه, لأن الرئيس بوتين لم يقبل التنازل عن النصر الذي حققه لبشار, فهو صانعه الأوحد.

فهل هذه التصرفات منطقية.. أم أعراض انفصال عن الواقع..؟

وهل انتصار بشار على الثوار حقيقة.. أم وهم.. ؟

وهل انتهت الحرب فعلاً أم أنها ما تزال مستمرة..؟

((نصر)) من, وعلى من؟

الواقع أن الرجل لم يعترف يوماً بأن نظامه فقد السيطرة على البلاد, وأن الأزمة التي يواجهها خطيرة وتتطلب معالجة واقعية وجدية عن طريق الحوار مع القوى السياسية الوطنية, إن لم يكن كلها, فبعضها على الأقل من أحزاب ونقابات وفعاليات اجتماعية كما وعد هو نفسه في مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من تموز/يوليو 2011, قبل أن يتراجع عنه تحت ضغط حلفائه الايرانيين, ويتبنى خيار الحرب على المعارضة والشعب معاً, ويطرح خطاباً يزعم أن ما يجري في سورية مؤامرة كونية عليه وعلى محور المقاومة, وظل يطمئن زواره اللبنانيين بأن الأزمة توشك على النهاية, بينما كانت تتفاقم, وضراوة القتال تزداد.

وبناء على هذا الموقف رفض التجاوب مع جهود المجتمع الدولي لتنظيم حوار وطني بناء على وثيقة جنيف1 التي توصل لها الروس والاميركيون عام 2012, وكان يخرب كل جولة من جولات جنيف أملاً باستعادة السيطرة على المدن والمناطق التي خرجت عن سلطته حتى لم يعد له سوى مدن دمشق والساحل, وأجزاء من حماة وحمص ودرعا وحلب, وهي بالإجمال مدن محاصرة, وإجمالي مساحتها لا تزيد على 17,46 % من مساحة البلاد , بينما سيطر تنظيم ((داعش)) على 43,6%, والمعارضة على 11,7% والكورد على 14,6%.

هكذا كانت الاراضي السورية تتوزع في بداية 2016, بعد تدخل القوات الروسية في نهاية أيلول/سبتمبر 2015 بثلاثة شهور. ثم بدأت الخريطة تتغير نتيجة حرب الإبادة التي شنتها القوات الروسية الجوية بمساعدة القوات الايرانية البرية التي بلغ تعدادها سبعين ألف مقاتل من ايران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان. وتمكن التحالف الثلاثي بعد معارك طاحنة ما زالت رحاها تدور في مناطق عديدة من تضييق مساحة سيطرة الثوار أولاً, ثم تضييق مساحة سيطرة ((داعش)) بفضل حرب التحالف الدولي عليها أيضاً, ولكن الحصيلة حتى الآن لا تزيد عن نصف مساحة سورية, والقسم الاكبر من الأراضي التي استعادها مناطق غير مأهولة, تقع بين البادية والصحراء وقسم من الجزيرة شرق الفرات. بينما يوسع الكورد مساحة الأراضي التي يسيطرون عليها في الرقة والطبقة وشمال حلب بدعم من الأميركيين.

على ذلك هناك عدة حقائق تعترض دقة الخطاب الذي يلقيه بشار, وتنغص عليه فرحة النصر المتسرعة!

أولاً – الذين حققوا النصر هم الروس, والايرانيون, وحزب الله, ولم يكن لقوات الأسد ((شرف)) إنجاز شيء في الميدان, بل خرجت من صلاحيتها للقتال منذ هزيمتها في معركة تحرير إدلب 2015 حين هرب جنود الأسد حفاة أمام الثوار!.

ولسوء حظ الأسد أيضاً فإن كل طرف من حلفائه الثلاثة سبق له الاعلان أنه صاحب الفضل في إنقاذ النظام من السقوط! وبالتالي فالجميع أكدوا نهايته منذ 2013, وإذا كان لأحد الاحتفال بالنصر الآن فهم الأطراف الثلاثة, باستثناء الأسد ونظامه وقواته!

ثانياً – التغييرات الميدانية ما زالت غير ثابتة ولا نهائية, بل قابلة للتغير في كل الاتجاهات, ولذلك فالقول إن ((الحرب انتهت)) زعم يجافي منطق الصراع في سورية, ولو انسحبت روسيا اليوم فلن تصمد قوات الأسد وإيران أمام المعارضة!

ثالثاً – حتى لو استطاع الروس تثبيت وقف إطلاق النار ومناطق خفض التوتر فإن خريطة سورية تتألف الآن من جزر مبعثرة ومفككة تنتشر عليها: قوات أميركية وروسية وايرانية وعراقية وتركية وبريطانية وفرنسية ونرويجية فضلاً عن جيوش داعش والنصرة والكورد والمعارضة, ولا يستبعد وجود قوات إسرائيلية وأردنية.. فهل هذه الحالة تؤهل الأسد للاحتفال بالانتصار والزعم إن الحرب انتهت..؟ وهل لعاقل أن يحتفل بهذه الحالة المأساوية السوريالية..؟!

رابعاً – التقدم الذي أحرزته قوات الأسد في البادية والصحراء على حساب ((داعش)) واقترابه من دير الزور هو في الواقع تقدم حققته قوات ايرانية تتحرك تحت رايات الجيش السوري لتتحاشى ضربات الأميركيين وهدفها ليس تحرير المدينة, بل السيطرة على معابر الحدود السورية – العراقية, ترسيخاً للجسر البري الايراني من طهران الى بيروت. وينقل الباحث فابريس بالونش (من معهد واشنطن) عن الدوائر الاميركية أن هناك خطة عسكرية جاهزة لقوات المعارضة (جيش أسود الشرقية وجيش مغاوير الثورة لواء تحرير دير الزور) وقوات كوردية ستتقدمان على الضفاف الشمالية للفرات نحو الميادين، ليعبروا النهر ويتقدّموا لمدينة البوكمال, ثم يستولوا على منطقة الحدود مع العراق, وهو ما يسمح للأميركيين بعرقلة الممر الإيراني المزمع والحفاظ على الضغط على نظام الأسد. ويذكر المصدر نفسه أنه على الجهة المقابلة من الحدود سيقضي الجيش العراقي, وليس الميليشيات الشيعية، على قوات ((داعش)) في تلعفر. وبالتالي، ستصبح القبائل العربية السنّية على جانبي الحدود تحت حماية أميركية لإفشال مشروع (الممر الإيراني) تلقائياً.

وتقول المصادر الاميركية نفسها ان أقصى ما يسمح للنظام وحلفائه هو خوض القتال الضاري مع ((داعش)) في قلب مدينة دير الزور للسيطرة عليها, وهو ما سيكبدهم خسائر جسيمة, ولذلك فإن أفراح النصر لا مبرر لها على هذه الجبهة أيضاً!.

هل انتصار بشار على الثوار حقيقة.. ام وهم؟

من يصنع سورية الجديدة؟

أمام الأسد وحلفائه تحديات كبيرة تحول بينهم وبين إعلانهم النصر وحسم المعركة لصالحهم, أو حتى إعلان نهاية الحرب, وهناك أدلة كثيرة:

لقد احتاج تثبيت وقف إطلاق النار الذي قرره الروس مرة مع الأميركيين, ومرات مع الاتراك عبر تفاهمات آستانة لجهود مضنية, ومع ذلك لم يستطع الروس إلزام حلفائهم الايرانيين بالتقيد به, وكذلك قوات النظام التي باتت رهينة للإيرانيين وحزب الله بحكم تفوق هؤلاء على الأرض, وتم خرق الهدنات مراراً بما في ذلك في محيط دمشق ومدينة درعا, ويشكك كثير من المراقبين بقدرة الروس على ضمان ما التزموا به مع الاميركيين أو مع الأتراك أو المعارضة, ولذلك اضطروا لنشر شرطة روسية في حلب وحمص وريف دمشق ودرعا. وهذه الخطوة تؤكد أن الغلبة دائماً للقوات المسيطرة على مسرح العمليات, ويعتقد البعض أن الروس ينزلقون الى مستنقع القتال الدموي, بعكس خططهم لإنجاز مهمتهم بسرعة وبأقل قدر من الخسائر, سيما وأن بوتين سيواجه انتخابات حرجة في العام المقبل.

أما مصادر المعارضة السورية فترى أن كثافة القوات الروسية والايرانية وحتى السورية المنتشرة في المدن سيجعلها عرضة للدغات وضربات ((المقاومة الثورية)) التي استعدت للعمل خلف خطوط العدو وفقاً لمبدأ حرب العصابات ((إضرب واهرب)).

والجدير بالذكر أن هناك عدة فصائل أعلنت تغيير أسلوبها من الحرب التقليدية الى حرب العصابات ضد قوات الاحتلال الاجنبية والنظام , أولها ((المقاومة الثورية لتحرير سورية)) وثانيتها ((سرية أبو عمارة)) وفصائل لم تعلن عن إسمها ولكنها تحملت مسؤولية عمليات عديدة في حمص ودمشق وطرطوس اعترف بها السوريون والروس في الشهور الماضية.

وكانت ((سرية أبو عمارة)) أعلنت في السابع من آب/اغسطس الجاري عن تنفيذ عملية داخل ثكنة طارق بن زياد, وهي ثاني أكبر ثكنة للنظام في حلب, وقالت في بيانها إنها قتلت عشرات الضباط والجنود. ثم أعلنت السبت الماضي عن عملية ثانية ضد ((لواء القدس)) الفلسطيني الذي يتبع جماعة احمد جبريل (الجبهة الشعبية – القيادة العامة) التي تقاتل مع النظام, وقال بيانها ((إن العملية أسفرت عن تفجير مخازن سلاحها في مخيم النيرب وقتل عشرات الجنود)).

هذه العمليات تؤشر الى حقيقة جلية تتبلور الآن في سورية:

ليس هناك انتصار, ولا نهاية للحرب, بل إعادة انتشار وتموضع, وإعادة تكيّف مع ظروف فرضها الغزو الروسي – الايراني من ناحية, وتخلي العالم عن نصرة الشعب السوري ومحاصرة معارضته وثواره ومنع السلاح عنهم وإبادتهم بكل السبل, من ناحية اخرى. هذا الوضع أحدث خللاً عميقاً في ميزان القوى, ولكن لا يمكنه سحق الثورة وروح المقاومة ما دام ((السفاح)) على رأس الدولة ويتباهى بجرائمه, وبإفلاته من العقاب بفضل حماية حلفائه ورضوخ العالم لشروطهم, وما دام في المعتقلات أكثر من 300 ألف معتقل لا يعرف مصيرهم, وما دام هناك مليون شهيد قضوا نحبهم بقصف طائرات النظام وحلفائه, وجوعاً وتعذيباً, وهجروا خارج بيوتهم ومدنهم وبلادهم, فكيف سيقبل هؤلاء ومن يلوذ بهم من أبنائهم وأشقائهم الرضوخ لإرادة الغالب المتغطرس, ونسيان عذاباتهم ودماء أقربائهم والعودة للعيش تحت سطوة الأسد وأجهزته الاجرامية, والقبول بوجود قوات احتلال اجنبية من جنسيات كثيرة تنتشر في كل المدن, تمارس النهب والخطف والتنكيل.

هذا الوضع المعقد والمأساوي يخلق دوافع القتال والمقاومة والثأر, وبالمقابل لا يوجد سبب يجعل السوريين يعودون الى الحياة الطبيعية, لا سيما وأن النظام يشعر بنشوة النصر ويريد تصفية الحساب مع الذين خرجوا عليه وقاوموه طوال سنوات, ويريد إرواء شهوة الانتقام التي اعتاد عليها ويعتقد أنها مصدر قوته للبقاء في السلطة. وهي خاصية موروثة عن حافظ الاسد عام 1982 حين خرج من تجربة الصراع مع انتفاضة الداخل بين 1978 – 1982 منتصراً وأقوى مما كان قبلها وصفى الآلاف من خصومه طوال الثمانينيات. ولا شك أن بشار الاسد يشعر أنه طبق الدرس نفسه, فخرج من التجربة ((منتصراً)) وأكثر قوة, ويريد تطهير البلاد من آثار المعارضين من كل لون حتى يستقر له الحكم لعشرات السنين القادمة.

هذه الحسابات لبشار تنم عن قلة خبرة وغرور وانفصال عن الواقع, وتؤكد عدم فهمه لردود الافعال الصادرة عن مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية, ولا أحد من طاقمه يجرؤ على شرح المشهد المعقد له. فحتى الفئات التي لم تشارك في الثورة وآثرت الصمت أو الوقوف معه سلبياً خلال سبع سنوات لم تعد تتحمل استمرار الأوضاع الاستثنائية الصعبة أمنياً واقتصادياً, وحالة الإنقسام والاحتراب والتعبئة, وسياسة القتال والعنف التي شلت الحياة الانتاجية, وأفقدت الناس الحد الادنى من الرفاه والطمأنينة, ووضعتهم تحت وطأة ظروف اقتصادية قاسية وفقدان ضروريات الحياة من ماء وكهرباء ونفط وانترنت.. إلخ.

الشعب السوري لن يقبل العودة الى بيت الطاعة, والقبول باستمرار الاسد ونظامه السابق, كما حدث لأبيه في الثمانينيات, حتى ولو وقف العالم كله مع الأسد ورضي بإعادة تأهيله وتعويمه واستمراره. ومن يطلع على ما يجري في كل الاوساط السورية داخل البلاد, وفي مخيمات اللجوء, ويتابع ما يجري في أوساط المعارضة والثوار والقوى السياسية يدرك جيداً مدى تجذر إرادة المقاومة والاستعداد لمواصلة الثورة مدنياً وقتالياً, كخيار مفضل على الخيار الآخر.

وتشير مصادر شاركت في محادثات حميميم التي يرعاها الروس أن جماعات من المصنفين موالين للنظام أكدوا للروس أنهم يريدون تغييراً جذرياً يطوي فصول الحرب الدموية, ويطالبون بتغيير على مستوى الدولة والحكم والنظام والأجهزة الأمنية والبيروقراطية يتيح انتقال البلاد من عهد الاستبداد والطغيان الى عهد الحرية والتعددية السياسية والحكم المدني الرشيد وسيادة القانون. وأن كل السوريين باستثناء فئة صغيرة على رأس النظام, تلطخت أيديها بدماء شعبها من قادة الجيش والاستخبارات وزمر الفساد الاقتصادي مقتنعة بأنه ما لم يحدث هذا التغيير الجذري فإن السلام والأمن والاصلاح والرخاء الاقتصادي لن يتحقق, وأن الصراع والعنف سيستمر بأشكال وصور متعددة, بل والجميع يعلمون أنه ما لم يحدث هذا التغيير فلن تبقى سورية دولة موحدة لا أرضاً ولا شعباً, ولن تستعيد مكانتها الدولية والاقليمية, ولن يستطيع النظام إعادة إعمار سورية وبناء ما هدمه, لأن هذه العملية تتطلب إمكانات خارقة لا تملكها روسيا ولا ايران ولا هما مستعدتان لتقديمها. والغرب والدول العربية الغنية لن تساهم في أي عملية من هذا النوع ما دامت البلاد يحكمها نظام موصوف بالفساد ويديره اللصوص, ويفرخ الارهاب والعنف.

ويذكر بعض قادة المعارضة السورية أنهم سمعوا من مسؤولين كبار في الشرق والغرب كلاماً قاطعاً مفاده أنه مهما كانت محصلة الصراع العسكري لن يقبلوا بقاء الأسد على رأس السلطة أو أن يبقى النظام كما كان, ولن يقبلوا أن تكون سورية مستعمرة للإيرانيين والروس بشكل دائم. ويؤكد هؤلاء أن الأميركيين حصلوا على تعهدات من بوتين شخصياً بأن يخرج الايرانيين تدريجياً مع حفظ مصالحهم الأساسية, وأن يجد حلاً لمشكلة الاسد في نهاية الفترة الانتقالية وبطريقة مقبولة!

كل هذه المعطيات, وخاصة تصميم الشعب السوري على المقاومة لتحرير بلاده لا تمنح الأسد وحلفاءه, الآن أو في المستقبل المنظور الحق بادعاء النصر, أو القول إن الحرب قد انتهت, بل ان هذه المعطيات وسواها تؤكد أن الأزمة مستمرة ومتجددة ما دام يتربع على رأس السلطة رجل يجمع العالم على وصفه بالسفاح, وأن هذه الازمة ستنتقل من طور الى طور آخر دون نهاية, وهي الآن تقف على مشارف مرحلة أخطر مما سبقها, قد تتغير ملامحها الخارجية ولكن مضامينها واحدة, وتعيد إنتاج نفسها بنفسها.

أما خطاب الأسد الأخير فهو مادة جيدة للمحللين ولقادة العالم ليحللوه ويتأكدوا أن مصدر الأزمة الرئيسي هو بشار الأسد حصراً, وأنه يفتقر لموهبة القائد, ولا يملك أجندة أو رؤية لمستقبل جديد, ولا قدرة على إعادة توحيد شعبه وبناء بلاده.. بل يتحدث ويتصرف كزعيم عصابة تسوقه نزواته وشبقه الدموي الى الاستمرار بالقتل والتدمير بلا توقف!