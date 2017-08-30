20 قتيلاً للنظام حصيلة يومين من المعارك في البادية

عبادة الشامي: كلنا شركاء

تكبدت قوات النظام التي تشن أكبر معركة على البادية السورية يومي الإثنين والثلاثاء خسائر فادحة حيث قال الثوار إنهم صدوا هجمات النظام من عدة محاور ودمروا العديد من الآليات الحربية.

وصرّح “عمر الدمشقي” مسؤول النشر لدى المكتب الإعلامي لقوات الشهيد أحمد العبدو لـ (كلنا شركاء) إن النظام شنّ يوم الاثنين هجومين على محور الروضة بريف السويداء ومحور محروثة بالبادية الشامية مؤكداً أنه تم صدّ الهجومين وتكبيد النظام خسائر كبيرة.

وتابع الدمشقي متحدثا عن معارك اليومين السابقين “الاثنين اغتنم الثوار عربة رباعية الدفع وأسلحة خفيفة ودمروا عددا من الآليات التي كان النظام يستخدمها في المعركة”.

وأضاف: اليوم تم تدمير راجمة صواريخ ومربض مدفعية وعربة شيلكتا ودبابة وتركس وعربة رباعية الدفع إضافة لمقتل 20 عنصرا للنظام.

وقال الدمشقي إن الاشتباكات لا تزال جارية، ملمحا بالقول “مواقعنا مازالت كما هي، ومنذ الليل المتأخر ليوم الإثنين بدأنا هجوما معاكسا على مواقع النظام وحتى اللحظة”.

يشار إلى أن فصائل البادية المتمثلة بجيش أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبدو تحاول منذ قرابة ثلاثة أشهر صد الهجوم الأعنف لقوات النظام وميليشيات شيعية وقوات رديفة على البادية حيث يقول الثوار إن لديهم إمكانيات حربية ولوجستية للصمود أكثر من سنة حتى لو انقطع الدعم والإمداد في ظل الظروف الراهنة.