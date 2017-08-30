24 ألف مسلم بريطاني يؤدون مناسك الحج هذا العام  

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قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه من المتوقع أن يؤدي أكثر من 24 ألف مسلم بريطاني مناسك الحج في مكة المكرمة هذا العام، وسوف يتم تقديم مساعدة قنصلية لهم.

ووفق خبر، نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، فإن الخارجية البريطانية تدرك أهمية أداء فريضة الحج لدى المسلمين البريطانيين وتعمل على تقديم المساعدة القنصلية في مجالات عديدة.

وأضاف “تشمل المساعدة القنصلية إصدار وثائق سفر طارئة بدلا لجوازات السفر المفقودة، مساعدة الحجاج المرضى أو الذين يحتاجون رعاية في المستشفى، تقديم المساعدة للعائلة التي لديها حالة وفاة، توفير معلومات حول المحامين المحليين والمترجمين الفوريين والأطباء ومشرفي الجنازات، وتوفير المعلومات حول تحويل الأموال.”

وقال القنصل العام البريطاني بجدة، باري بيتش:” نرحب بضيوف الرحمن من المملكة المتحدة وأتمنى لهم ولكل الحجاج حجا آمنا ومقبولا. فريقي في القنصلية البريطانية جاهز لتقديم المساعدة والنصائح اللازمة لرعايانا بالإضافة إلى المعلومات التي نوفرها لهم عبر موقعنا الالكتروني.”

وقال مدير المجلس البريطاني للحج، رشيد مغردية: “لقد قمنا من خلال عمل المجلس التواصلي ، بتنظيم عدد من الدورات التعليمية والتدريبية حول الحج لفائدة الحجاج المرتقبين وذلك لتزويدهم بنصائح ومعلومات عن الصحة والسلامة خلال التجمعات الحاشدة وعن مناسك الحج، كما تلقى هؤلاء مجموعة من النصائح العملية حول التعامل مع الحر الشديد والحفاظ على رطوبة الجسم والطرق التي يستطيعون من خلالها قضاء تجربة إيجابية خلال أداءهم لفريضة الحج.”

يذكر أنه تم تقديم مساعدات قنصلية خلال السنوات الماضية لكثير من الحجاج البريطانيين. كما توفر وزارة الخارجية البريطانية على موقعها نصائح للحجاج البريطانيين قبيل سفرهم لأداء فريضة الحج.

