كيف ردّت العراق على إجلاء (داعش) من حدود لبنان إلى حدودها؟

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أثار الإعلان عن عملية نقل مسلحين من تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين من الحدود اللبنانية السورية إلى الحدود السورية العراقية، غضب العراقيين، إذ اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأمر “مقلقا”.

وكان المئات من عناصر تنظيم “داعش” انسحبوا من الحدود السورية اللبنانية بموجب اتفاق مع قوات النظام وحزب الله اللبناني، بعد عملية عسكرية للأخيرين، وقضى الاتفاق بإجلاء عناصر التنظيم بالحافلات عبوراً في مناطق النظام، وصولاً إلى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

واعتبر العبادي هذا الامر مقلق جدا وغير مقبول، على حدّ تعبيره، كما اعتبر العملية “مسيئة للشعب العراقي”، بحسب ما نقلته “عربي 21”.

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن العراق يواجه التنظيم ولا يرسل عناصره إلى سوريا، وقال “نحن حريصون على أمن العراقيين وأمن جيراننا (…) نحن لا نسعى إلى احتواء داعش، نسعى إلى القضاء على التنظيم”.

وكتب الناشط المدني العراقي المعروف ستيفن نبيل عبر صفحته على “فيسبوك” “نفرح لرؤية الشعبين السوري واللبناني يطهران أرضهما من داعش، لكن إذا رأينا الموضوع بعيون عراقية (…) نرى أن هناك غبنا”.

وأضاف: “تأتي بمئات العناصر من داعش وتضعهم على الحدود العراقية، وهي غير منضبطة، وهو لديه معقل في راوه والقائم”، مشيرا إلى أن “هؤلاء ليسوا عاديين، نحن نعرف سيارة واحدة (مفخخة) ماذا تفعل في بغداد، (…) انتحاري واحد”.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي أن “الحليف الأناني يرمي بخطر داعش من لبنان على العراق، مع العلم أن العراقيين دمروا ثاني أكبر مدينة (الموصل) من أجل مبدأ أن لا يهرب الدواعش ويتضرر الجار من خطر داعش”.