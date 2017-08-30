انطلاق مشروعٍ لتأهيل ألف مسعفٍ شمالي سوريا

محمد كساح: كلنا شركاء

أعلنت منظمتان تعملان في محافظة إدلب شمالي البلاد عن مشروع يهدف لتأهيل مئات المسعفين من أبناء الشمال المحرر بغية انتقاء العشرات منهم للاندماج ضمن فرق الإسعاف والمشافي العاملة في المنطقة.

“فؤاد السيد عيسى” مدير منظمة (بنفسج) إحدى المؤسستين اللتين تعملان على مشروع (تدريب ألف مسعف) صرح لـ (كلنا شركاء) قائلاً “منتصف الشهر الجاري أطلقت منظمة بنفسج وبالتعاون مع منظمة أورانج التدريبية لبناء القدرات مشروع تدريب ألف مسعف في المناطق المحررة والتي تشمل مدن وبلدات إدلب وريف حماة و ريف حلب”.

وتابع السيد عيسى “بدأ المشروع بالإعلان عن منحة لتدريب ألف مسعف من المجتمع من مختلف الاختصاصات والأعمار ليكونوا مسعفين في أحيائهم ومناطقهم التي يتواجدون فيها وحتى يمتلكوا الخبرة للعمل كمسعفين مبتدئين بالحد الأدنى”.

بدأت المنظمتان باستقبال الطلبات حتى وصلت إلى 1600 طلب حيث تم العمل على المرحلة الأولى من المشروع بتدريب أكثر من 125 متدرب نصفهم في اعزاز بريف حلب الشمالي والنصف الآخر في قرية عقربات الحدودية شمالي إدلب.

وقال عيسى “سنتابع المراحل حتى ينتهي المشروع نهاية العام الحالي بتدريب ألف متدرب كمسعف أولي يختار منهم في نهاية التدريب أكثر من 100 متطوع ينتقلون إلى مرحلة تدريب الإسعاف المتقدم وهو معسكر طويل الأمد يؤهلهم ليكونوا متطوعين ضمن فرق الإسعاف والمشافي الميدانية وغيرها”.

وتقول “بنفسج” إنها تأسست مطلع العام 2013 وبدأت بالعمل الخيري في الداخل السوري انطلاقاً من الواقع القاسي والحاجة الملحة للأهالي النازحين والمقيمين على امتداد الأرض السوري.

أما (أورنج) فتعرف عن نفسها بأنها منظّمة غير ربحيّة، تؤمن بأهميّة صقل قدرات المؤسّسات في بناء المجتمع، التي تحتاج للتنمية والإطلاق، لذلك أولت أورانج أهميّة في بناء قدرات المنظّمات غير الربحيّة، ومؤسّسات المجتمع المدني، وفق معايير وأسس دوليّة على يد مدرّبين واستشاريين معتمدين، كاستجابة للاحتياجات العمليّة والإنسانيّة لمؤسّسات المجتمع المدني السوريّة.

وتبلغ مساحة الأراضي المحررة في الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة المعارضة قرابة 11 ألف كيلومترا مربعاً، يقطنها أكثر من أربعة ملايين نسمة بين سكان أصليين ونازحين ومهجرين من شتى بقاع سورية .