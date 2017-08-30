أوراق نقدية مزورة من فئة (الحيوان) في حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

كشفت مصادر موالية للنظام في حمص عن انتشار محدودٍ هذه الأيام لأوراق نقدية مزوّرة من فئة الألفي ليرة التي طرحها المصرف المركزي مؤخراً وعليها صورة بشار الأسد.

وقالت المصادر إنّ قوات الأمن كشفت العملية بعد إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة امتهنت عملية التزوير وتطبع فئة ألفي ليرة وتنشرها في السوق المحلية.

وعثرت قوات الأمن على كمياتٍ كبيرة من النقود المزورة بالإضافة إلى الطابعة التي يستخدمها ذلك الشخص في التزوير، مشيرةً إلى وجود كميات من الأوراق النقدية منتشرة في السوق المحليّ، كما أن بقية أفراد العصابة ما زالوا طلقاء.

ويتمتع الشخص الذي ألقت قوات النظام القبض عليه بسجّل أمنيّ سابقٍ في عمليات تزوير العملة والوثائق، وقد ألقي القبض عليه أثناء ترويج عملته المزورة.

وكان أكثر ما ركزت عليه حكومة النظام حين طرحت العملة الجديدة، أو كما يسميها معارضو النظام (فئة الحيوان) هو صعوبة تزويرها، وقال حاكم المصرف المركزي حين قدّم العملة قبل شهرين إن “الوقت أصبح ملائماً لطرح فئة الألفي ليرة التي تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها”.

وكانت معظم الهيئات الثورية في مختلف أنحاء البلاد حظرت تداول هذه الفئة تحديداً كونها تحمل صورة “قاتل الشعب السوري”، وتداولها يعني الاعتراف به.