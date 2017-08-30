ناسفةٌ تودي بحياة 4 أشخاصٍ في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى أربعة أشخاص وأصيب آخرون بتفجير عبوة ناسفة اليوم الأربعاء 30 آب/أغسطس بالمقربة من بلدة (زمرين) شمال درعا.

وقال الناشط محمد الحريري لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تتبع لكتائب الثوار على طريق زمرين ـ سملين شمال درعا، مما أدى لمقتل اثنين من الثوار هما (محمد قويدر وأحمد الزعبي)، بالإضافة لمدنيين اثنين هما (عبدالله الفراج وهاني الدنيفات).

وأضاف أن الطريق المستهدف مرصود من قبل قوات النظام المتمركزة في منطقة مثلث الموت شمال درعا، وبأن هذه العملية هي الثالثة من نوعها خلال الأسبوع الجاري في ريف درعا الشمالي، والتاسعة من نوعها في المناطق المحررة من درعا خلال الأيام العشرة الأخيرة، وقد تجاوز عدد ضحايا هذه العمليات الـ 20 شخص.

على صعيد آخر أقدم مجهولون على قتل الشاب (محمد العبود) في بلدة (صيدا) شرق درعا، بحسب الناشط عبدالرحمن الزعبي الذي قال لـ (كلنا شركاء) إن أهالي بلدة (صيدا) شرق درعا وجدوا صباح اليوم جثة الشاب (محمد العبود) صباح اليوم على اطراف البلدة.

وأضاف أن المناطق المحررة من محافظة درعا تشهد حالة من الفلتان الأمني الغير مسبوق خلال الأيام الماضية، فبشكل يومي يتم تسجيل عمليات اغتيال، في ظل عجز الفاعليات الثورية عن وضع حد للفلتان الأمني في المناطق المحررة.