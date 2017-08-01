روبرت فورد لأكراد سوريا: لا تظنوا أن واشنطن ستهبّ لنجدتكم

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أكد سفير واشنطن السابق في سوريا روبرت فورد أن الأكراد سيرتكبون خطأً إذا ظنوا أن الولايات المتحدة ستهب لنجدتهم.

وتوقع فورد في مقابلة قبل يومين مع موقع “ذا ناشيونال” الإماراتي، أن يحدث صدام مسلح بين الأكراد من جهة والمليشيات الايرانية وقوات النظام من جهة ثانية.

ويرى السفير الأمريكي أن الأكراد سيتعرضون لمأزق صعب في المستقبل، وقال “بعد طرد داعش من الرقة ودير الزور، هناك احتمالية كبيرة أن تبدأ الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد هجوما ضد الأكراد ولن يحترموا وقف إطلاق النار”.

وشدد فورد على أن واشنطن في مثل هذه الحالة “لن ترسل قوات للدفاع عن أكراد سورية، ليس هناك قبول شعبي أميركي لهذه الفكرة. دونالد ترامب مثل باراك أوباما يريد تجنب التورط في حروب أهلية أجنبية”.

ولفت الدبلوماسي الأمريكي السابق من جهة أخرى إلى أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون سعيدا بهجوم الأسد، والأكراد سيرتكبون خطأ جسيما إذا ظنوا أن أميركا ستأتي لتنقذهم”.

وقال آخر سفير أمريكي لدى دمشق في المقابلة إن بشار الأسد انتصر في الحرب التي تخمد يوما بعد يوم مؤكدا أن الأخير ربما لن يخضع لأي مساءلة لتحمل المسؤولية.

وأضاف الدبلوماسي أنه “إذا لم تكن الحكومات الأجنبية التي دعمت في الماضي عناصر من الجيش السوري الحر مستعدة لإرسال الأموال والأسلحة، ومن بينها صواريخ أرض-جو، وإرسال مستشارين عسكريين … سيكون من المستحيل هزيمة الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين”.

وعن شكل التغيير الذي قد تطرحه حكومة بشار الأسد، أضاف أنه “ربما سيغيّر رئيس الوزراء أو بعض الوزراء ويزعم أن هذا إصلاح، ولكن هل سيغيّر النظام عناصر الدولة الأمنية؟ بالتأكيد لا”.

وتحدث عن كيفية تعامل الحكومات الأوروبية مع النظام ، قائلا: “الأوروبيون سيفعلون ما يخدم مصالحهم. ربما تكون لديهم مصالح متعلقة بالتعاون الأمني … لكن هذا الأمر لا يتطلب سفارة في دمشق”.

وتابع “سياسيا، ستكون هناك صعوبات في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وحتى إيطاليا فيما يخص فتح السفارات بسبب ارتكاب حكومة النظام جرائم حرب أقرتها الأمم المتحدة”.