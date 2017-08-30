حاوية و8 براميل متفجرة تسقط على بيت جن بالغوطة الغربية

عبادة الشامي: كلنا شركاء

استهدفت مروحيات النظام يوم أمس الثلاثاء مناطق سيطرة الثوار في الغوطة الغربية بالعديد من البراميل المتفجرة إضافة لقذائف الهاون التي سقطت على أطراف مزرعة بيت جن والضهر الأسود.

وقال اتحاد قوات جبل الشيخ وهو تجمع عسكري يضم الفصائل المقاتلة في بيت جن والمناطق المحيطة الواقعة تحت سيطرة الثوار في جبل الشيخ إن النظام استهدف أطراف مزرعة بيت جن بعدد من قذائف الهاون.

وأضاف الاتحاد أن حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على منطقة الضهر الأسود بلغت ثمانية براميل إضافة لحاوية كبيرة متفجرة.

ويسعى النظام بشكلٍ متكررٍ لفرض سيطرته على منطقة بيت جن آخر معاقل كتائب الثوار في جبل الشيخ.

وحاول النظام خلال الأشهر الماضية شنّ هجمات عنيفة على كل من بيت جن ومغر المير من خلال محاولته التقدم في محوري الزيات والضهر الأسود لكن دون جدوى.

ويركز النظام من خلال محاولاته المستمرة لاقتحام بيت جن على استهداف المنطقة بالمدفعية الثقيلة، بغية إحكام القبضة على آخر معاقل الثوار في جبل الشيخ.

ويفرض النظام على المنطقة حصاراً محكماً معتبراً إياها منطقة عسكرية، بعد اتفاق المصالحة الذي عقده النظام مع باقي بلدات جبل الشيخ، مثل بيت تيما وبيت سابر.