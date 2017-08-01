دعواتٌ لمظاهرات مضادّة تواجه مسيرات (المنحبكجية) في ألمانيا

حذيفة العبد: كلنا شركاء

وجّه اتحاد تنسيقيات السوريين حول العام دعواتٍ للسوريين المقيمين في ألمانيا للخروج في مظاهرةٍ مضادّة تُواجه مسيراتٍ دعا إليها شبيحة النظام يوم السبت القادم في مدينة فرانكفورت الألمانية، مشددين على أنّ هدفهم هو إظهار الوجه الأسود لنظام القاتل بشار الأسد للشعب الألماني.

وقال الاتحاد في بيانٍ له إنّ شبيحة بشار الأسد ومناصري حزب الله تداعوا لمظاهرة احتفالية في المدينة الألمانية “لإعلان النصر ووأد الثورة السورية”، مدّعين أنها ستكون مليونية. وفي مقابلها، ناشد الاتحاد من السوريين “الهاربين من ظلم العصابات الأسدية الإجرامية الشريرة ومخابراته النجسة وميليشيات إيران وحزب الشيطان” للخروج عن صمتهم وإسكات هؤلاء الشبيحة.

“فليعودوا لحضن الوطن”

وتابع البيان في السياق، “فأظهروا حقيقتهم من خلال التواجد بهذا اليوم بمظاهرة مضادة تكشفهم أمام المجتمع الألماني والمجتمع الاوروبي والعالم بأنهم يدعمون بشار الكيماوي والصور والفيديوهات كثيرة التي لم يرها الشعب الألماني، والمطالبة بإلغاء منحهم اللجوء كونهم يدعمون إرهاب بشار الأسد وكونهم يعترفون أن رئيسهم وجيشهم الباسل قد انتصر بمساعدة العدوان الروسي ويريدون ان يحتفلوا بخطاب رئيس العصابة الأسدية بشار الأسد، فليعودوا لحضن الوطن لماذا هربانيين؟”

الدكتور زكوان بعّاج، المنسق العام لاتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم، قال لـ “كلنا شركاء” إنهم حصلوا على الموافقات اللازمة لتنظيم المظاهرة من السلطات الألمانية، وخُصصت حافلات لنقل الراغبين بالمشاركة من كل المدن الألمانية، وتوجه إلى السوريين بالقول “ما عليكم إلا الترتيب فيما بينكم والشباب القائمين على مظاهرة إظهار الحق وكشف الباطل والقتلة بانتظاركم فلا تخذلوهم، أي تخذلون أهلنا المستضعفين في سوريا وخاصةً المعتقلين من حرائرنا وأحرارنا لأنهم الهدف من حراكنا”.

“بحاجة لأعداد كبيرة”

واعتبر المنسقون أن السوريين الذين لا يخرجون في هذا اليوم شركاء في مظاهرة “النصر التشبيحية الأسدية” و”شركاء في قتل الشعب السوري وتدمير البلاد”… “الشباب بحاجة لأعداد كبيرة وهي موجودة في ألمانيا حتى يفهم العالم بأن ثورتنا مستمرة ضد الإرهاب الأسدي وداعميه ولن تستسلم مهما حصل ومهما طالت، فكن حرا جريئاً”.

لماذا؟

وعن هدف هذا الحراك في ألمانيا، قال الدكتور بعاج “يخطئ من يعتقد اننا نهدف من خلال المظاهرات التي ندعو اليها الى استعطاف هذا العالم اللاأخلاقي الذي اتخذ المصالح ديناً ومذهباً (…) من قال إننا نكافح لإسماع بكائنا ومعاناتنا لنستصرخ عالماً لا قيم لديه أو نُسمِع إعلاما دوليا منافقا و مسيَّسا”.

واستدك في الوقت نفسه أن مظاهرات السوريين في بلدان اللجوء ترمي إلى “استعادة الزخم الثوري وانبعاث الألق والاثارة والتجدد التي باتت تفتقر اليه الثورة”، وإسماع العالم صوت الإرادة الثورية التي تيقَّن العالم بأسره انه لا يمكن تخطيها أو تجاهلها.

وذهب المنسق العام إلى أن مظاهراتهم تأتي تأكيداً على أهداف الثورة ومبادئها كاملة غير منقوصة، وإبداء استعدادهم للصمود خلف أهدافهم.

كما اعتبر أن المظاهرات تشكل رسالة واضحة وجلية لدعم من أسماهم القادة الشرفاء لتمكينهم من تجاهل الإرادات الخارجية المعادية من خلال تشكيل حاضنة شعبية تشد أزرهم وتحصنهم ضد كل اشكال الضغط المعادي للثورة. وتشكيل سد جماهيري أمام “الخونة والمتخاذلين يمنعهم من التمادي في الولوغ في دماء الشعب الثائر، بل وربما يتولد عن ذلك إيجاد قوة ثورية للمتابعة والمحاسبة على كافة الصعد والميادين.”

“شبيحة أم لاجئون”

ولفت الدكتور زكوان إلى ضرورة محاولة التقاط الصور للمشاركين في مسيرة الشبيحة ومحاولة التعرّف عليهم ثم تقديم الصور للسلطات الألمانية والدول الأوربية الأخرى القادمين منها.

وقال أكاديميّ سوري مقيم في ألمانيا لـ “كلنا شركاء” إن معظم اللاجئين الموالين للنظام وشبيحته المقيمين هناك ادعوا أنهم مطلوبين لنظام بشار الأسد لدى تقديمهم طلب اللجوء، وفضح موالاتهم للنظام قد تؤدي إلى حرمانهم حقّ اللجوء.