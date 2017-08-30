(أمنية جرابلس) تُهدد بمصادرة السيارات التي تحمل لوحات (روج آفا)

زياد عدوان: كلنا شركاء

أصدرت المؤسسة الأمنية التابعة لكتائب الثوار في مدينة جرابلس وريفها شرق حلب، يوم أمس الثلاثاء، تعميماً يقضي بمصادرة السيارات التي تحمل لوحة معدنية عليها كلمات تدل على الأحزاب الكردية، وتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وجاء في التعميم: “تنبيه لأهلنا المدنيين، كل آلية تحمل لوحة تعريفية /نمرة/ مكتوب عليها ما يسمى (روج آفا) وغيرها من الكلمات التي تدل على الأحزاب الانفصالية الكردية، ومتواجدة في مناطق سيطرة الجيش السوري الحر (درع الفرات)، سيتعرض صاحبها للمساءلة القانونية وستتم مصادرة الآلية”.

وكانت المؤسسة الأمنية في ريفي حلب الشمالي والشرقي قد أصدرت عدة بيانات من أجل ضبط مناطق سيطرتها بعد محاولة الخلايا التابعة للميليشيات الكردية وتنظيم “داعش” تنفيذ أعمال لزعزعة الاستقرار في تلك المناطق التي يسيطر عليها كتائب (درع الفرات).