(الإسلامي السوري) يدعو الفصائل الثورية لتشكيل جيشٍ واحد

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

دعا المجلس الإسلامي السوري جميع الفصائل الثورية في سوريا، إلى تشكيل جيشٍ واحد، لـ “صد المشاريع العدوانية على أنحاد بلدنا الحبيب”، وإلى وزارة دفاعٍ تشكلها الحكومة المؤقتة لترعى هذه الوحدة.

وأفاد بيان للمجلس الإسلامي السوري، نشره اليوم الأربعاء (30 آب/أغسطس) على موقعه الرسمي، بأن تآمر وتواطؤ قوى “الاستكبار” على الشعب السوري وثورته أضحى أوضح من الشمس في رابعة النهار، مشيراً إلى “الأيام حبلى بمشاريع عدوانية على كل أنحاء بلدنا الحبيب وربما يكون فصلها الدامي القادم – لا سمح الله – في إدلب الخضراء الحرة الأبية”.

وأضاف بأن هذا التآمر يوجب إنهاء حالة التشرذم وتوحيد الصف دفاعاً عن “الدين والأرض والعرض وكل قِيم الخير والحق والعدالة والكرامة التي خرجت ثورتنا من أجلها”.

وتابع “إن المجلس الاسلامي السوري يطلق دعوته هذه لوحدة صف الثوار جميعاً في كل أرجاء سوريا لأنه لا يمكن مواجهة المكر الكُبّار الذي يحيط بنا بعد الاستعانة بالله عز وجل إلا بهذه الوحدة (وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)، وهذه الوحدة التي تنبذ الفصائلية المقيتة لابد لها من مؤسسة تحملها وترعاها، وليس في الساحة أنسب من وزارة دفاع تشكلها الحكومة المؤقتة وترعاها”.

ودعا المجلس في بيانه كل الفصائل الثورية لأن تستجيب لهذه الدعوة، وتشكل جيشاً ثورياً واحداً يشمل أرجاء سوريا المحررة، مشيراً إلى أن “هذا ما يقتضيه الشرع والعقل والمصلحة الوطنية”.

ووجه المجلس الإسلام السوري في ختام بيانه رسالةً إلى الشعب السوري والثوار، قال فيها “لقد دقت ساعة الجد، فلابد من وقفة صدق وحق نخرج فيها عن ذواتنا وفصائليتنا وكل ما يفرقنا لنصد غائلة الأعداء، والله معنا وهو ناصرنا إن اجتمعنا على الخير فإن (يد الله على الجماعة) وإن تنازعنا فوعيده سبحانه وتعالى صدق وحق (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)”.