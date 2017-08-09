بالأسماء والصور… النظام يخسر 12 ضابطاً خلال 48 ساعة

صفوان أحمد: كلنا شركاء

تكبّد النظام خسائر كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، فقد وثّقت مصادر إعلامٍ مواليةٍ مقتل العشرات من عناصر قوات النظام، بينهم 12 ضابطاً، خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك في المواجهات مع تنظيم “داعش” على عدة جبهات.

ونعت صفحة “شهداء سوريا” الموالية، “(12) ضابطاً من خيرة الضباط”، قالت إنهم لقوا مصرعهم في أقل من 48 ساعة، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في كل من البادية السورية والرقة وحلب.

ولعل آخر الضباط القتلى هو العميد الركن شرف “توفيق علي الاستانبولي”، فوفقاً للإعلامي الموالي “وحيد يزبك”، فقد شيّع حي الأرمن في مدينة حمص أمس الثلاثاء، العميد الركن شرف “توفيق علي الاستانبولي”، أحد قادة حملة فك الحصار عن دير الزُّور، إلى مثواه الأخير في مقبرة “الفردوس” في حمص. وينحدر “الاستانبولي” من قرية نوى شرق حمص.

وكان قد أعلن تنظيم “داعش” مقتل العشرات من عناصر قوات النظام على عدة جبهات خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلن عن شنه هجوماً مباغتاً على مواقع قوات النظام يوم الإثنين الماضي في ريف الرقة الجنوبي، وأفاد بيان للتنظيم بأن جنوده هاجموا مواقع النظام قرب قرية “غانم العلي” جنوب شرقي الرقة، مؤكداً مقتل 50 عنصراً وإلقائه القبض على عنصرٍ آخر.

كما أسفر الهجوم عن تدمير ثلاث سيارات رباعية الدفع، واستيلاء التنظيم على دبابة وكمية من الأسلحة والذخائر، بحسب بيان التنظيم.

قتلى ضباط النظام:

1-العميد: لؤي علي الرحية /جبلة-رأس العين/قُتل في البادية

2-العميد: توفيق علي الاستانبولي/حمص-الزهراء/قُتل في الرقة-غانم العلي

3-العقيد: رزق ديوب /لجبلة-دليبة/ قُتل في الرقة-غانم العلي

4-المقدم: رازي علي لوحو /جبلة- الدالية/ قُتل في الرقة-غانم العلي

5-النقيب: سهيل يوشع الحمدان /حماة-مصياف-أصيلة/قُتل في البادية

6-النقيب: مراد مصطفى محسن/حماة-مصياف-سنديانة/قُتل في الرقة

7-الملازم: محمد الشيخ إبراهيم/حماة-صبورة/قُتل في البادية

8-الملازم: عمار علي الحسن-طيار /حماة-مصياف-حميري/قُتل في دير الزور

9-الملازم: علي غسان حيدر /بانياس-إسقلبة/قُتل في حلب

10-الملازم: بهاء ضاحي شخيدة/بانياس/قُتل في الرقة-غانم العلي

11-الملازم: سليمان الجردي /جبلة-عين التينة/قُتل في الرقة-غانم العلي

12-الملازم: علي منير اللوعة/القرداحة-قلعة المهالبة/قُتل في دير الزور