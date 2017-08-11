(حجاب) يجتمع بالفعاليات الثورية في درعا

مضر الزعبي: كلنا شركاء

انعقد اجتماعٌ عبر (سكايب) في مدينة (بصر الشام) شرق درعا اليوم الأربعاء (30 آب/أغسطس)، ضم رئيس الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور (رياض حجاب)، والفعاليات المدنية والثورية بدرعا.

بحث الطرفان في الاجتماع عدداً من الملفات، منها اجتماع (الرياض) الأخير، بالإضافة لموقف الهيئة من العملية التفاوضية، كما تم التطرق لملف معبر (نصيب) الحدودي مع الأردن.

وقال الناشط مقداد المقداد، من شبكة (بصرى برس)، والذي كان أحد الحاضرين في الاجتماع، إن الاجتماع ضم عدداً من الفعاليات المدنية في درعا، وهي (مجلس المحافظة ـ الدفاع المدني ـ اللجنة الاستشارية ـ مؤسسة نبأ ـ مؤسسة يقين ـ مؤسسة بصرى برس ـ المكتب القانوني ـ منظمة غصن الزيتون).

وأضاف المقداد في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الدكتور حجاب أكد للحضور أن الهيئة متمسكة بشرط رحيل بشار الأسد قبل الشروع بأي عملية سياسية في سوريا، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها الهيئة في هذا الصدد.

كما أكد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات للفعاليات في درعا أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وأن الاجتماعات التي تتم هي عبارة عن استغلال للدبلوماسية لتحقيق بعض المصالح الدولية، ولتغطية ديمستورا على فشله في إدارة ملف المفاوضات بين النظام والهيئة العليا.

وقال المقداد إن الدكتور حجاب شدد خلال الاجتماع على أن الثورة لم ولن تنتهي، وأنه يجب إعادة الحراك الثوري إلى الشارع، مؤكداً على ضرورة إعطاء دور للفعاليات المدنية وتمثيل شخصيات من الداخل السوري في المحافل الدولية، وضرورة العمل على خلق مؤسسات بديلة لمؤسسات النظام.

وحول معبر (نصيب) الحدودي مع الأردن، أكد الدكتور حجاب للحضور على أنه إلى الآن لم يتم إبرام أي اتفاق بخصوص المعبر، وأن أي اتفاق لن يتم توقيعه دون الرجوع إلى الفعاليات الثورية والمدنية في المنطقة.

وأوضح الدكتور حجاب للحضور أن دخول منصة (موسكو) في خضم المفاوضات كان عبارة عن تنازل من قبل الأمريكان للجاني الروسي، ومحاولة لخفض سقف مطالب الهيئة العليا، وذلك عقب محاولات حثيثة من قبل ديمستورا في نفس السياق، بحسب المقداد.