(داعش) يعلن مقتل جنديٍ روسيٍ شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الأربعاء (30 آب/أغسطس)، مقتل جنديٍ روسيٍ خلال المواجهات في ريف حماة الشرقي.

وأفادت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، بمقتل عنصر من القوات الروسية خلال اشتباكات في قرية المشيرفة جنوب شرقي ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي.

ونشرت حسابات موالية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً منقولةً عن “أعماق”، يظهر فيها الجندي الروسي مضرجاً بدمائه.

وأشار ناشطون إلى مقتل جندي روسي آخر خلال المواجهات ذاتها، في حين لم تُصدر روسيا أي تعليق على الحادثة حتى وقت تحرير هذا الخبر.

وتحاول قوات النظام وميليشياته التقدم في مناطق سيطرة التنظيم المحاصرة شرق حماة، من ثلاثة محاور، الأول من جهة قرية صلبا، والثاني من منطقة الحردانة وأم ميل، والثالث من قرية أم العلايا.

ويعاني المدنيون المحاصرون في المنطقة، والذين يُقدر عددهم بحوالي 15 ألفا، من نقص شديد في مياه الشرب والغذاء، وطالب “المجلس المحلي لبلدة عقيربات وريفها” الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة آلاف المدنيين المحاصرين المهددين بالموت إما قصفاً على يد النظام أو جوعاً وعطشا، مما يهدد بأكبر مجزرة بحق أهالينا المحاصرين، على حد تعبيره.