المخابرات الجوية في السويداء تنصاع لمطالب مهرِّبين

إياس العمر: كلنا شركاء

أجبرت مجموعةٌ مسلحةٌ في بلدة (قنوات) شرق السويداء، المخابرات الجوية في السويداء على إعادة أسلحةٍ لها كانت الأخيرة قد صادرتها من المجموعة سابقاً في منطقة (ظهر الجبل) شرق السويداء، وذلك بعد أن صادرت المجموعة صباح يوم أمس الثلاثاء 29 آب/أغسطس سيارةً تتبع للمخابرات الجوية.

وقال أبو ريان المعروفي، عضو شبكة (السويداء 24)، إن مجموعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من أهالي بلدة (قنوات)، أوقفت سيارة تتبع للمخابرات الجوية في السويداء داخل البلدة وصادرتها بقوة السلاح، وذلك على خلفية مصادرة أسلحة للمجموعة في منطقة (ظهر الجبل).

وأضاف المعروفي في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن دورية تتبع للأمن العسكري حاصرت منزلاً تتواجد فيه المجموعة المسلحة في بلدة قنوات أمس، ولكن نتيجة إطلاق النار انسحبت الدورية، لتبدأ عملية مفاوضات عبر وسطاء تم بموجبها إعادة جزء من الأسلحة المصادرة للمجموعة المسلحة، مقابل تسليم السيارة لفرع الأمن العسكري في السويداء.

وبدوره، قال الناشط سعيد الشعراني لـ (كلنا شركاء)، إن المجموعة التي قامت بمصادرة سيارة المخابرات الجوية هي مجموعة تمتهن تهريب السلاح من وإلى مناطق سيطرة تنظيم (داعش) شمال شرق سوريا بالتنسيق مع فرع الأمن العسكري.

وأشار إلى أن فرع الأمن العسكري تحرك لحل القضية بأقل الخسائر كي لا يتم كشف علاقته بالمجموعة، ولاسيما أن ضباط الفرع لهم النصيب الأكبر من عمليات التهريب التي تتم بين مناطق سيطرة النظام في السويداء والتنظيم، وتشمل الاسلحة والمحروقات.