إصابة القائد العسكري للواء (توحيد الجنوب) بنيران قوات النظام

إياس العمر: كلنا شركاء

أُصيب القائد العسكري للواء (توحيد الجنوب) مساء اليوم الأربعاء (30 آب/أغسطس)، جراء استهدافه من قبل قوات النظام في الأحياء المحررة من درعا البلد.

وقال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء)، إن (أبو عمر أبازيد) القائد العسكري للواء (توحيد الجنوب) أصيب مساء اليوم، إثر استهداف قوات النظام المتمركزة في حي (سجنة) للأحياء المحررة من درعا البلد بالرشاشات الثقيلة، وأُصيب معه مرافقه، وتم نقلهما إلى إحدى النقاط الطبية القريبة من المنطقة.

وأضاف المصري بأن أحياء درعا البلد المحررة شهدت أكثر من 120 خرقاً لاتفاق الهدنة الموقع بتاريخ 9 تموز/يوليو الماضي، لتكون المنطقة الأكثر استهدافاً من قبل قوات النظام، نتيجة لتقارب خطوط التماس بين كتائب الثوار وتلك القوات.