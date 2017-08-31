ضحايا مدنيون بقصفٍ لـ (الوحدات الكردية) شمال حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

قضى طفلٌ وأُصيب أكثر من خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال ورجل مسن، مساء أمس الأربعاء (30 آب/أغسطس)، جراء القصف المدفعي والصاروخي لميليشيا “الوحدات الكردية”، الذي استهدفت منازل المدنيين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وقال الناشط الإعلامي “شهم أرفاد”: “إن الطفل (فاروق عكاش) البالغ من العمر ثلاث سنوات قضى نحبّه، إثر قيام الميليشيات الانفصالية (YPG) بقصف مدينة إعزاز شمال حلب، براجمات الصواريخ”، مؤكداً إصابة أكثر من خمسة مدنيين آخرين معظمهم أطفال.

وأضاف “أرفاد” في حديث لـ (كلنا شركاء): “تعرضت مدينة إعزاز وأطراف بلدة كلجبرين شمال حلب لقصف مماثل صباح اليوم، بينما استهدفت ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية منازل المدنيين في قرية الحلونجي قرب مدينة جرابلس بالرشاشات الثقيلة، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في الممتلكات العامة”.

ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين فصائل الجيش السوري الحر ومقاتلي الوحدات الكردية فجر اليوم، على جبهات مرعناز وكفر خاشر بالقرب من مدينة إعزاز في ريف حلب، دون إحراز أي تقدم لكلا الطرفين.

وفي سياق آخر، استهدفت الميليشيات المساندة لقوات النظام بعشر قذائف مدفعية العمال في الأرضي الزراعية على أطراف قرية الزيارة بريف حلب الجنوبي، أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.

وتشهد عدة مناطق في ريف حلب الجنوبي والشمالي قصفاً متواصلاً من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة لها، بالرغم من دخول المنطقة ضمن مناطق تخفيض التصعيد، المعلن عنها عقب الجولة الرابعة من مباحثات أستانة.