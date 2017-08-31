بالأسماء… ميليشيا (قوات الجليل) الفلسطينية تنعى 14 عنصراً

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت ميليشيا “قوات الجليل” الفلسطينية، الجناح العسكري لحركة “شباب العودة الفلسطينية” الموالية للنظام، اليوم الأربعاء 30 آب/أغسطس)، 14 عنصراً لقوا مصرعهم في المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريفي حماة والرقة، لينضموا لعشرات القتلى في صفوف قوات النظام وميليشياته الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم 12 ضابطا.

وأفادت صفحة “قوات الجليل” بمقتل كل من (محمد خالد العيسى، حمود محمد العلي، يوسف محمد الفيصل، قاسم محمد محمد، محمد علي صقر، غياث إبراهيم شعبان، لؤي محمد العي، حيدر جعفر فاضل، ياسين محمود الخالد، حسن خالد رمضان، ناصر أحمد المجاور، جورد الياس جبارة، شحود أحمد الأحمد، بسام لؤي منصور).

ويُضاف هؤلاء القتلى إلى 11 عنصراً خسرتهم الميليشيا الشهر الماضي في المعارك ضد تنظيم “داعش” في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي.

كما تكبّد النظام خسائر كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، فقد وثّقت مصادر إعلامٍ مواليةٍ مقتل العشرات من عناصر قوات النظام، بينهم 12 ضابطاً، خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك في المواجهات مع تنظيم “داعش” على عدة جبهات أشدها جبهتي ريفي حماة والرقة.

وأشارت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إلى أن عدداً من الفصائل الفلسطينية شكلت ميليشيات مسلحة تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد، موزعة داخل وحول بعض المخيمات الفلسطينية، وتشارك في بعض الأحيان في معارك مؤازرة للجيش النظامي.