(الإدارة الذاتية) بصدد إصدار جوازات سفر

زياد عدوان: كلنا شركاء

قال مسؤول دائرة تأشيرات الدخول والخروج في الإدارة الذاتية شمال سوريا “محمد شيرو”، إن الإدارة الذاتية تعمل على مشروعٍ لإصدار جوازات سفرٍ داخليةٍ من أجل تنقل المدنيين بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال سوريا ومناطق إقليم كردستان العراق، من خلال معبر “سيمالكا” الحدودي بين سوريا والعراق، ولم يذكر “شيرو” موعداً للبدء بإصدار جوازات السفر.

وأعلنت الإدارة الذاتية عن إطلاق المشروع في إطار سعيها لتنظيم الزيارات بين إقليم كردستان العراق وبين مناطق سيطرتها شمال سوريا، حيث سيتم تخصيص يوم لكل مدينة أو منطقة في “روج آفا” لتسجيل أسماء الراغبين بزيارة إقليم كردستان العراق ضمن شروط محددة وضعتها الإدارة الذاتية لقبول طلبات الزيارات اليومية.

وأشار مسؤول دائرة تأشيرات الدخول والخروج إلى أن أفضلية العبور إلى إقليم كردستان العراق هي للمصابين بأمراض مزمنة أو ممن تتطلب حالاتهم الصحية إجراء عمليات جراحية خارج مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، مؤكداً على أنه سيتم السماح بمرور نحو ثلاثين شخصاً تنطبق عليهم شروط الزيارات.

ويشهد معبر “سيمالكا” الحدودي، أو ما يعرف بمعبر “فيشخابور” بين إقليم كردستان العراق ومناطق سيطرة الإدارة الذاتية، حركة كثيفة لنقل البضائع والشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والأساسية، قادمة من مناطق الإقليم إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال سوريا، كما أن المعبر استُعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإيصال الأسلحة والذخائر لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والتي يعتبر عمودها الفقري وحدات حماية الشعب (YPG) الجناح العسكري للإدارة الذاتية.

وتسيطر الإدارة الذاتية على المعبر منذ افتتاحه في عام 2013، ما جعله المنفذ الرئيسي والوحيد بين كردستان العراق والمناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية شمال سوريا.