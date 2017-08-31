مواجهةٌ حاسمةٌ بين منتخبي النظام وقطر

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من المقرر أن يخوض منتخب النظام مواجهةً حاسمةً أمام منتخب قطر، اليوم الخميس، في ماليزيا، في مباراة محسوبة على أرض سوريا، ضمن الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويحتل منتخب النظام، المرتبة الرابعة بالمجموعة الأولى بـ 9 نقاط، فيما تتصدر إيران بـ 20 نقطة، والتي حسمت تأهلها، ثم كوريا الجنوبية في الوصافة بـ 13 نقطة، وأوزبكستان الثالثة بـ 12 نقطة، و7 لقطر و6 للصين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين يتواجه الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة رابع تصفيات منطقة كونكاكاف.

وتضم صفوف منتخب النظام أبرز اللاعبين المحليين والمحترفين، والذين من شأنهم أن يصنعوا الفرق في المباراتين المتبقيتين، برفقة كل من عمر السومة وفراس الخطيب وعمر الخريبين، الذين سيلعبون للمرة الأولى إلى جانب بعضهم في تشكيلة المنتخب.

ولا تقبل مباراة اليوم القسمة على اثنين بالنسبة للطرفين، فمنتخب النظام لا يزال داخل دائرة المنافسة حتى على المركز الثاني “نظريا”، المؤهل مباشرة إلى مونديال 2018، أو احتلال المركز الثالث الذي يضمن له المشاركة في الملحق الآسيوي للظهور في روسيا، بينما يحتفظ العنابي القطري ببصيص من الأمل في الفوز بالمركز الثالث، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال “أيمن الحكيم” المدير الفني لمنتخب النظام في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء: “فوزنا على قطر سيساهم بشكل كبير في اقترابنا خطوة من تحقيق حلم التأهل إلى المونديال الروسي وهو ما سنحاول تحقيقه بشتى الطرق”.

وتُقام مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة، يوم 5 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تلتقي منتخب قطر مع منتخب الصين في الدوحة، ومنتخب إيران مع منتخب النظام في طهران، وأوزبكستان مع كوريا الجنوبية في طشقند.

يذكر أن مباراة الذهاب بين منتخبي قطر والنظام انتهت بفوز قطر على منتخب النظام بهدف وحيد، في 11 أكتوبر/تشرين الثاني 2016، على استاد جاسم بن حمد، في العاصمة الدوحة.