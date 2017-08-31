د. وليد البني: بشار الأسد ونصر الله وحدة المسار والمصير والنهاية المتزامنة

د. وليد البني: كلنا شركاء

رحم الله سمير قصير، شهيد لبنان وسورية الذي ربط بين حرية لبنان واستقراره وبين ديمقراطية سوريا، ورحم الله جميع الشهداء من خيرة أبناء لبنان الذين قتلهم الأسد بالتعاون مع نصر الله، ورحم الله جميع شهداء سوريا الذين قتلهم نصر الله بالتعاون مع الأسد.

من الملفت ان ايران تكلف نصرالله أن يتدخل كلما تعرض الاسد للخطر، وتطلب منه أن يستخدم كل خبراته في القتل والاجرام والاعلام لانقاذه، المرة الاولى كانت في عام 2005 عندما حاول الشيخ رفيق الحريري الخلاص من هيمنة مافيا الاسد على لبنان أملا بانهاء ثلاثة عقود من الفساد والاجرام والاذلال الذي مارسته مافيا الأسد الأب ومن ثم وريثه على لبنان واللبنانيين، حيث لاحظ رفيق الحريري بذكائه وحسه السياسي المعروف سذاجة وغرور بشار الاسد، الزعيم الجديد لمافيا عائلة الاسد، تلك المافيا التي ورثها عن حافظ الاسد أحد ادهى زعماء المنطقة وأكثرهم خسة واجراماً.

نجح الحريري فعلا في استدراج الأسد الصغير الى ارتكاب الخطأ تلو الخطأ في سياسته المتعلقة بلبنان، وقد وصلت سذاجة الأسد وحماقته قمتها عندما اصر على التمديد لعميله اللبناني اميل لحود ومحاولة ابقائه رئيساً ابدياً للبنان باعتباره خادماً مطيعاً وقليل التكلفة.

تمكن الشهيد الحريري مستخدماً علاقاته الدولية الممتازة وحماقة الأسد وسذاجته من حشد رأي عام دولي كافي من أجل البدء بتخليص لبنان من قبضة الأسد والمافيا التي ورثها عن أبيه، أحس الايرانيون بجدية ما يقوم به الحريري وخطورته على مصالحهم فاوعزوا لنصر الله بتدبير عملية اغتيال الحريري، فجرى ما جرى، وتم فعلاً قتل أحد أكثر رجالات لبنان والعالم العربي ذكاءً وطموحاً، وأكثرهم تأهيلاً لاحداث نهضة حقيقية في لبنان والمنطقة.

بدأ بعدها نصر الله بالتعاون مع اجهزة الأسد سلسلة من الاغتيالات استهدفت جميع من وقف الى جانب الحريري، قتل نصر الله رجالاً من اشرف وأنقى اللبنانيين من مختلف الانتماءات السياسية والطائفية، رجال لم يكن يجمع بينهم الا حبهم للبنان ورغبتهم بتحريره من سطوة آل الأسد وازلامهم اللبنانيين.

معظم هؤلاء الشهداء كانوا يدركون ان تقليم مخالب الاسد الاهوج والعمل على الخلاص منه سوف يكون نقطة انطلاق نهضة لبنان وسوريا، فجميع الشهداء اللبنانيين وعلى راسهم الشهيد الحريري وجورج حاوي ووسام الحسن ووليد عيدو والاخرين كانو يكنون مشاعر الاحترام والود للشعب السوري ويؤمنون فعلا بمقولة الشهيد قصير حول ارتباط نهضة لبنان واستقراره بديمقراطية سوريا التي يشكل الخلاص من نظام الاسد الخطوة الاولى باتجاهها.

مع كل اسف نجحت عمليات الاغتيال المتتالية تلك في التخفبف من الاثار الايجابية لانسحاب قوات الاسد من لبنان اذ ادخلت لبنان وقادة ثورة الارز في حالة من الرعب وعدم الاستقرار، و نجحت أيضا في التخفيف من الاثار السلبية على استقرار نظام مافيا الاسد.

تلقى الاسد على اثر الانسحاب من لبنان دعما وحماية ايرانية مباشرة هذه المرة و ليس فقط عبر ذراعها ومرتزقها اللبناني، بل إن الحرس الثوري ووزارة المال الايرانية تدخلا مباشرة من خلال تدفق الاموال الايرانية ردا على العقوبات الدولية و تم ارسال الخبراء الأمنيين لحماية الأسد نفسه مما مكن الاسد من النجاة والبقاء.

المرة الثانية الذي تعرض فيها نظام مافيا الاسد للخطر كانت الانتفاضة الشعبية السورية عام 2011 والني كادت فعلاً أن تؤدي الى تحقيق حلم سمير قصير في ديمقراطية سورية كمقدمة لاستقرار لبنان وازدهاره، الا ان نصر الله ظهر مرة أخرى بأوامر ايرانية وادخل مرتزقته الى القصير ورفع علمه الطائفي على إحدى مآذنها وفق خطة مدروسة لتحويل هذه الثورة الى حرب مذهبية، وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها منع الاسد من السقوط وإعاقة ديمقراطية سوريا وبالتالي حرية لبنان.

نفذ نصر الله الجزء المطلوب منه من الخطة برفع رايته المذهبية على احد مساجد القصير بعد تهجير سكانها واذلالهم، بينما قام الاسد بتنفيذ الجزء المتعلق به، حيث أفرج عن اعضاء التيار السلفي الجهادي القاعدي من سجونه واعتقل واخفى واغتال قادة الحراك المدني السلمي. بدأ الاسد باعتقال المتظاهرين الشباب بشكل منظم لمدة شهر واحد او اكثر لكل منهم ليذيقهم اشد انواع العذاب في اقبية اجهزته الامنية ويوجه لهم الاهانات الطائفية القاسية ( سمعتها بنفسي في سجونه) ثم يطلقهم بعدها جاهزين ليلتحقوا بمن افرج عنهم من قادة التكفيريين، بينما تولت قطر تمويلهم وتركيا تأمين الدعم اللوجستي وتمرير المقاتلين الاجانب لدعمهم..

لقد نجح نصر الله مرة اخرى في انقاذ الاسد ، لكن الامر هذه المرة استلزم تدمير سوريا ، واحتلالها من قبل ثلاث دول اتفقت على تقاسم النفوذ فيها( روسيا ، تركيا وايران) ليبقى الاسد قائداً لنظام لم يعد يملك من امره شيء وليستمر نصر الله دمية بيد الايرانيين سيسهل القاءها في اول سلة مهملات بعد اخراج ايران من المنطقة.

يعتقد الكثيرون ان نصر الله والاسد قد استنفذا اغراض بقائهما، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة الخلاص منهما معا، عبر تحجيم الدور الايراني واعادة ايران التي تمددت كثيرا وجعلها تنكفئ الى داخل حدودها، ليواجه نظام الملالي فيها شعبه الذي افقره الفساد وأنهكته الحروب الخارجية وأصبح معزولا عن العالم بسبب العقيدة القروسطية التي تحملها طبقة رجال الدين المتحكمة بمصيره..