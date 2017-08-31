(سيريتل) تمنح عناصر ميليشيا (لواء القدس) عرضاً خاصاً

زياد عدوان: كلنا شركاء

أعلنت شركة الاتصالات “سيريتل” التابعة لرجل الأعمال “رامي مخلوف” ابن خال “بشار الأسد”، عن منح كل من ينتمي لميليشيا (لواء القدس) الفلسطينية، عرضاً خاصاً يتضممن خط “سيرف” 7 جيجابايت بسعر ثلاثة آلاف ليرة سورية، وباقة للاتصال الليلي مجاناً.

وأفادت مصادر إعلام موالية أنه يمكن للمقاتلين والإداريين وحتى إعلاميي ميليشيا (لواء القدس) الحصول على العرض المقدم من شركة الاتصالات “سيريتل”.

وبمجرد إبراز عناصر الميليشيا لهوياتهم المدنية وبطاقاتهم التعريفية الخاصة بالميليشيا سيحصلون على الخط الذي يحتوي على العرض، والذي سُمي عرض “حماة الديار”.

وتحاول شركة الاتصالات “سيريتل” من خلال تقديم هذا العرض لعناصر ميليشيا (لواء القدس) حث الشبان على الانضمام لصفوف الميليشيا، والتي فقدت العشرات من عناصرها نتيجة المعارك العنيفة التي تخوضها الميليشيا إلى جانب قوات النظام والميليشيات الموالية لها في جبهات ريفي حماة وحمص الشرقيين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم إحدى شركات الاتصالات التابعة لرامي مخلوف بتقديم عرض خاص على الإنترنت بسعر متدني لعناصر ميليشيا (لواء القدس)، فسعر الواحد جيجابايت على خطوط “سيرف”، (وهي خطوط مخصصة للإنترنت)، يصل إلى أكثر من 1500 ليرة سورية.