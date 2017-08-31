حسن نصر الله يسوق مبرراته للاتفاق مع داعش

وقال نصر الله، في بيان ردا على انتقاد العراق لهذه الخطوة، إن اتفاق حزب الله الذي أقرته القيادة السورية يتضمن عددا قليلا من المقاتلين، وتم نقلهم من جبهة يقاتل عليها حزب الله إلى جبهة أخرى.

وكان العراق قد أعرب عن غضبه بعد الصفقة التي سمحت لنحو 600 من متطرفي داعش وعائلاتهم الانتقال من الجرود اللبنانية إلى دير الزور السورية على الحدود مع العراق.

وبعد عملية نقل الدواعش، قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، “نحن حريصون على أمن العراقيين وأمن جيراننا.. نحن لا نسعى إلى احتواء داعش، نسعى إلى القضاء” على التنظيم.

واعتبر أن عملية نقل متشددي داعش التي نفذت بناء على اتفاق مع حزب الله وقوات النظام السوري، تشكل خطرا على أمن العراق الذي لايزال يقاتل التنظيم المتطرف.