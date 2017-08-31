عبدالله الثاني يأمل بتوسيع وقف إطلاق النار في سورية

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عبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن آماله بأن يتسع وقف إطلاق النار في جنوب سورية ليشمل أجزاء أخرى في البلاد ما يؤدي في النهاية إلى اتفاق سلام. وصمد وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأردن وروسيا والولايات المتحدة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء منذ دخوله حيز التنفيذ في 9 تموز (يوليو) الماضي. وتم توسيع الهدنة لتشمل الغوطة الشرقية ومناطق في حمص، وهناك مشاورات لضم إدلب، شمال البلاد، إلى مناطق «خفض التوتر»، تعثرت منذ سيطرت «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) على غالبية إدلب.

وقال الملك عبدالله في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ليل الثلثاء- الأربعاء «في سورية، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غرب البلاد في مناطق أخرى، تمهيداً لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين».

في نهاية زيارة الملك التي استمرت يومين، أعلن ترودو تخصيص 45,3 مليون دولار كندي (نحو 36,2 مليون دولار) لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة في المملكة.

وتقول الأمم المتحدة إن الأردن يستقبل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما يقول الأردن إن أعدادهم تصل إلى 1,4 مليون لاجئ. ومنذ نهاية 2015، استقبلت كندا نحو 40 ألف لاجئ سوري.

وقال العاهل الأردني «لقد رحبت كندا باللاجئين السوريين، ونأمل بأن تستمر بتبني هذه السياسة الإنسانية». ودعا الزعيمان رجال الأعمال والشركات في البلدين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2012 لتعزيز التجارة بينهما. ولا تزال التجارة الثنائية بين كندا والأردن متواضعة، إذ سجلت أقل من 200 مليون دولار كندي.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية سورية بأن القوات النظامية السورية استعادت السيطرة أمس، على المخافر الحدودية من 165 وحتى 169 ضمناً بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية.

ونقلت «قناة الإخبارية» السورية، عن مصدر عسكري أن وحدات تابعة للجيش السوري تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مخافر حدودية من 165 وحتى 169 ضمناً بريف دمشق الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية وتمت تصفية عدد من المسلحين فيما لاذ الباقون بالفرار باتجاه الشرق.