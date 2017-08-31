د. سامر الجنيدي: الذكرى السادسة لمبادرة أطباء تحت القسم

د. سامر الجنيدي: كلنا شركاء

صادف اليوم الذكرى السادسة للوثيقة التي صدرت بحلب بتاريخ 29 – 8 – 2011 تحت اسم ( مبادرة أطباء تحت القسم ) . صدرت الوثيقة بعد أن وقعها 200 طبيب بأسمائهم الحقيقية و450 طبيب اخر بعد صدورها بشكل علني .

أن نتذكر الوثيقة أمر مهم لأنها تعكس المحاولات الحثيثة التي قام بها المجتمع المدني تجنبا لحافة الهاوية التي كان النظام يدفع البلد نحوها وتظهر أن الطريق لتجنب الكارثة كان واضحا لولا إصرار النظام على تركيع المجتمع . كما أنها تبرز الشجاعة الأدبية والأخلاقية لمن وقعها .

مبادرة أطباء تحت القسم

نحن الأطباء الموقعين على هذه المبادرة، و بمعزل عن أية خلفية – سياسية أو دينية أو حزبية – محتفظين بهويتنا الوطنية و بإنسانيتنا و شرفنا المهني و ملتزمين بقسمنا الطبي و ما يعينيه من انتماء وطني يرى في الإنسان قيمة مطلقة كأحد أهم ثروات الوطن، و إيماننا بوحدة سورية شعباً و أرضاً.

وانطلاقاً من مواد الدستور و القانون السوري ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية.

و اعتماداً على اتفاقية جنيف الأولى عام 1949 (والتي صادقت عليه الحكومة السورية) سيما المادة 24 و المتضمنة وجوب معالجة الجرحى و المصابين في وقت الحروب و الاضطرابات الداخلية بمعزل عن انتمائهم الإثني أو السياسي أو الديني.

و اعتماداً على الملحق الأول لاتفاقية جنيف عام 1977 و على الملحق الثاني عام 1977 سيما المادة 10 و القاضية بحماية الأطباء و المسعفين و عدم تعرضهم للاعتقال أو المحاسبة عند قيامهم بإسعاف و معالجة أي مصاب أثناء الاضطرابات و مهما كانت جهة المصاب.

نؤكد بكل وضوح:

1- لقد قام العديد من زملائنا الأطباء خلال الأزمة التي تمر بها سورية بتلبية نداء الواجب بإسعاف العديد من المصابين إنقاذاً لحياتهم غير مفرقين بين معارض أو مؤيد، معبرين بذلك عن إيمانهم العميق بقيمة الإنسان الجوهرية كقيمة عليا.

2- لقد جرى تداول معلومات عبر عدة تقاطعات عن:

• الطلب من بعض المشافي الخاصة في العديد من المدن و البلدات بعدم استقبال الجرحى و المصابين نتيجة التظاهرات و تعرض بعض الأطباء للاعتقال أو التهديد من قبل بعض الجهات الأمنية أو المرتبطة بها بسبب قيامهم بواجبهم المهني.

• حالات خطف للجرحى و نقلهم إلى أماكن مجهولة.

• اضطرار بعض المصابين إلى اللجوء إلى أماكن سرية لتلقي العلاج أو الجراحة و هذا يشكل خطراً حقيقياً على هؤلاء المصابين و امتهاناً لقيمتهم الإنسانية، وانتهاكاً صريحاً لممارسة مهنة الطب التي تحتم على ممارسيها أن (يتبع أفضل السبل فيما يفيد المرضى) كما جاء في القسم الطبي.

3- لذلك و على ضوء ما سبق فإننا نحدد النقاط التالية:

• ضرورة توثيق هذه المعلومات بعد التأكد منها و جمعها لعرضها على القضاء العادل و النزيه لاحقاً.

• لا يجوز اعتقال أو تهديد أي طبيب أو مسعف قام بعمله الإنساني بإسعاف أي مصاب مهما كان انتماؤه (معارض أم مؤيد).

• لا يجوز توقيف أي طبيب إلا بموجب مذكرة قضائية و حضور ممثل عن نقابة الأطباء، سيما أن تم توقيف العمل بقانون الطوارئ بمرسوم جمهوري و نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادل.

• عدم تعذيب أي طبيب في حال توقيفه و تطبيق أحكام القانون عليه و عدم تجاوزها.

• انطلاقاً من حيادية الطب كمهنة إنسانية نؤكد على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لقيام الطبيب بعمله على أكمل وجه و تأمين كل مستلزمات المعالجة و الإسعاف بما فيها أكياس الدم.

4- إننا كأطباء سوريين حريصون على كل قطرة دم تهدر في ترابنا الوطني، ونرى فيها خسارة لا تعوض كان يجب استثمارها في معركتنا الوطنية التحريرية و في معركة البناء للوصول إلى المجتمع الديمقراطي الحر المتوازن في التنمية و الصحة و التعليم.

و إننا إذ نذكر أن ما جاء في القسم الطبي الذي يقسمه كل الأطباء في سورية يوم بدء حياتهم المهنية على أن (يظلوا أوفياء لواجب المهنة و أن لا يسمحوا للخوف أن يدفعهم إلى الفرار من الواجب) فإننا نؤكد احترامنا لجميع مكونات المجتمع السوري كمجتمع غني بالكفاءات و الإمكانات و الطاقات البشرية التي تضمن انتقاله بكل تصميم نحو الدولة المدنية العادلة، نحو سورية واحدة قوية بأبنائها مستقرة على قيم العدل و متطلعة إلى مستقبل مشرق.