(الإسلامي السوري) والحكومة المؤقتة يدعوان إلى جيشٍ وطنيٍّ

زيد المحمود: كلنا شركاء

دعا كل من المجلس الإسلامي السوري والحكومة السورية المؤقتة إلى تشكيل “جيش وطني” يوحّد صفوف الثورة في كلّ المناطق المحررة على الأرض السورية.

وقال المجلس في بيانٍ له أمس إن “التآمر وتواطؤ قوى الاستكبار على شعبنا الكريم وثورته المجيدة أوضح من الشمس في رابعة النهار” مطالباً بـ “إنهاء حالة التشرذم التي أُتِينا من قبلِها، وتوحيد الصف دفاعاً عن الدين والأرض والعرض وكل قِيم الخير والحقّ والعدالة والكرامة التي خرجت ثورتنا من أجلها”.

وأشار بيان المجلس أن أنسب مؤسسة تحتضن “هذه الوحدة التي تنبذ الفصائلية المقيتة” هي وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، مهيباً بكل الفصائل الثورة أن تستجيب لهذه الدعوة، وتشكل جيشاً ثورياً واحداً يشمل أرجاء سوريا المحررة، مؤكداً “وهذا ما يقتضيه الشرع والعقل والمصلحة الوطنية”.

من جهته دعا الدكتور جواد أبو حطب في بيانٍ له إلى تشكيل جيش وطني موحد يشمل جميع الفصائل الثورة في أرجاء سوريا المحررة، للدفاع عن شعبها وإسقاط النظام بكل رموزه ولتحقيق الحرية.