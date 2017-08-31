النظام يحاول التقدم في (بيت جن) غرب دمشق

عبادة الشامي: كلنا شركاء

انخفضت حدة المواجهات بين الثوار وقوات النظام على أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي إلا أن كثافة القصف المدفعي والمروحي ازدادت ليل الأربعاء – الخميس وفقا لمعلومات بثها اتحاد قوات جبل الشيخ في حين يقول النظام إنه تقدم في أحد مواقع الثوار بالمنطقة .

قوات النظام بجأت يوم الثلاثاء حملة عسكرية على مواقع الثوار بين قريتي حرفا والمقروصة المتاخمة للقنيطرة حيث تزامنت المعارك مع استهداف مدفعية النظام أطراف مزرعة بيت جن بعدد من قذائف الهاون إضافة لحاوية و8 براميل متفجرة سقطت على منطقة الضهر الأسود.

وقال اتحاد قوات جبل الشيخ وهو تجمع عسكري يضم الفصائل المقاتلة في بيت جن والمناطق المحيطة الواقعة تحت سيطرة الثوار في جبل الشيخ إن الاشتباكات بين الثوار وعناصر النظام واللجان الشعبية على أطراف قرية مزرعة بيت جن انخفضت حدتها بينما بقيت الاشتباكات المتقطعة دائرة.

في الأثناءـ تحدث الاتحاد عن سقوط ما يزيد عن 80 قذيفة صاروخية ومدفعية على مزرعة بيت جن وبلدة مغر المير بالإضافة لأكثر من 8 براميل و 3 حاويات متفجرة فضلاً عن استهداف أطراف البلدات بالرشاشات الثقيلة.

وأكد الاتحاد إصابة شخص واحد فقط جراء القصف “الهيستيري”، ملمحاً إلى أن القصف مستمر.

من جانبها قالت مصادر إعلامية موالية إن قوات النظام تمكنت خلال هجماتها أمس من السيطرة على موقع “وعرة قلاع الروم” في محيط تل أحمر – حرفا حيث تتيح السيطرة على هذا الموقع الإشراف الناري على طريق إمداد الثوار بين بلدتي بيت جن ومغر المير .

ولم يتسن لـ (كلنا شركاء) التواصل مع قيادة الثوار في المنطقة المحاصرة للتعليق على المعلومات التي نشرها إعلام النظام.

ويسعى النظام بشكلٍ متكررٍ لفرض سيطرته على منطقة بيت جن آخر معاقل كتائب الثوار في جبل الشيخ.

وحاول النظام خلال الأشهر الماضية شن هجمات عنيفة على كل من بيت جن ومغر المير من خلال محاولته التقدم في محوري الزيات والضهر الاسود لكن دون جدوى.

ويركز النظام من خلال محاولاته المستمرة لاقتحام بيت جن على استهداف المنطقة بالمدفعية الثقيلة، بغية إحكام القبضة على آخر معاقل الثوار في جبل الشيخ.

ويفرض النظام على المنطقة حصاراً محكماً معتبراً إياها منطقة عسكرية، بعد اتفاق المصالحة الذي عقده النظام مع باقي بلدات جبل الشيخ، مثل بيت تيما وبيت سابر.